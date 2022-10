Productores padecen serias dificultades en la compra de gasoil para los tractores

sábado 15 de octubre de 2022 | 6:04hs.

La producción misionera sigue sosteniéndose contra todo pronóstico, pese a las dificultades que se les presentan. Aunque el clima dio una tregua, desde las chacras misioneras advierten otros inconvenientes que truncan el trabajo diario y piden ser atendidos para encontrar una solución.



Desde la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (Farm) expusieron públicamente los impedimentos que están teniendo para la compra de gasoil. “No venden más de 20 litros a los productores agropecuarios de la zona Sur. Según un relevamiento de la Federación, en Posadas cargan entre 5 y 10 litros en bidones; en Candelaria, hasta 20 en tambores por día; en Apóstoles y Azara, no hay disponibilidad de gasoil para la producción yerbatera. El faltante de combustible -sobre todo en la zona Sur provincial- impacta de lleno en los diferentes sectores que abastecen de alimentos esenciales”, detallaron.



En diálogo con El Territorio, el presidente de la entidad, Darío Bruera ratificó la situación y resaltó que “la realidad es que los productores de la zona Sur, los que están más cerca de Posadas, están complicados para conseguir combustible. No les venden más de 20 litros por día a granel al productor. El productor no puede ir con el tractor hasta la estación de servicio a buscar combustible, por eso compra a granel para la semana o el mes y ahora no le venden más de 20 litros”.



“Con 20 litros por día no se hace nada, porque para arrancar un tractor y trabajar un día necesitás 50 litros mínimo, hablando de un tractor chico. Un tractor de 80hp gasta 7 litros por hora, si trabaja 8 horas son 56 litros, si tenés que hacer limpieza, preparación de suelos, siembra. Si tenés un tractor grande ni hablar”, afirmó.



Sostuvo que esta situación se viene dando sobre todo el último mes en las comunas “de San Ignacio para abajo, Fachinal, Santa Ana, Cerro Corá, hacia Apóstoles, San José”. Además, manifestó que el mínimo que les venden no es el del gasoil más barato, sino el Infinia que es más caro. Esto hace que los productores estén transitando un parate importante en toda esa zona.



“Es alarmante la situación. Esta época es de mucho trabajo, donde que se instalan los procesos de limpieza, de fertilización de yerbales, preparación de siembra, el motor del campo argentino y misionero se mueve con tractor; si no tenemos eso, no podemos hacer nada”, remarcó.



Bruera mencionó otra consecuencia de este escenario que tiene que ver con el envío de insumos y granos desde otras provincias. “Estamos teniendo problemas con el tema de granos, los camiones no se están largando desde Chaco hacia Misiones por miedo de no conseguir combustible para volver”, contó.



“Estos son nuestros problemas reales, que nos pasan todos los días. No necesitamos que nos vengan a regalar cosas y sacarse fotos, necesitamos que nos ayuden a encontrar soluciones para trabajar”, señaló.



Los precios y la feria

Son muchos los productores misioneros que además de trabajar en la chacra, deciden llevar sus alimentos a las ferias francas y mercados concentradores. Sin embargo, la falta – y aumento - de gasoil y la suba de los insumos están poniendo cada vez más piedras en el camino, por lo que se vuelve más complicado vender los productos al mismo precio. Esta situación se da en diferentes ferias y repercute de lleno en la economía familiar de toda la provincia, como en el caso de San Pedro o Eldorado (ver página 5).



Días atrás, en Aristóbulo del Valle, se congregaron referentes de ferias francas de 30 municipios de la provincia de Misiones, donde debatieron todos estos problemas. Nelson Gertel, presidente de la feria franca de Jardín América, relató lo hablado a este medio sobre las problemáticas que deben enfrentar, como el aumento de precios, la necesidad de invernaderos para las chacras, la posible sequía en el próximo verano, entre otros.



En relación a los precios de venta de productos al consumidor, Gertel dijo: “Todavía mantenemos el precio desde hace seis meses, a pesar de haber aumentado el combustible tratamos de no incrementar por el momento y vamos a mantener hasta fin de año, luego evaluaremos si se va a subir un porcentaje o no”.



A su vez, ponderó que los compradores se sienten a gusto con los precios aunque también mostró la difícil situación de ganancia por los constantes aumentos.



De la misma manera, José Villasanti, presidente de la Feria Franca de Posadas, dijo que “nuestra economía está muy complicada porque el que produce puede mantener los precios pero cuando va a comprar insumos todo aumenta. El feriante cuida a la hora de subir los precios porque es buena temporada, hay mucha verdura, está muy barato en la feria y hay que aprovecharlo porque el productor trae y quiere irse con los cajones vacíos”.



Además, en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 1007, manifestó que los productores conocen que el consumidor está complicado y no le alcanza la plata, “compra menos, camina y busca precios pero en la feria se lleva un buen producto a un mejor precio y además está estabilizado el tema de conseguir combustible que fue un problema hacia mitad del año”.

Con la información de corresponsalía Jardín América

