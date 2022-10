Pese a baja rentabilidad, ferias sostienen los precios

sábado 15 de octubre de 2022 | 6:04hs.

En Eldorado, en tanto, frente al continuo aumento del costo de los insumos los productores y feriantes de la ciudad intentan mantener los precios como una manera de continuar con las ventas.



Hugo Núñez, responsable del Mercado Concentrador Zonal, explicó las estrategias que tienen los expositores para fidelizar la clientela y continuar con el volumen de ventas.



“De acuerdo a nuestro relevamiento hay una venta promedio de 5 millones por semana, con una afluencia de mil personas por semana, es un número que consideramos interesante. Eso se da porque los precios que se manejan en el mercado están muy por debajo de los precios que se consiguen en otros lados, y la gente se fue acostumbrando a eso”.



En el Mercado Concentrador actualmente hay unos 50 expositores, de los cuales alrededor de 35 son del sector frutihortícola, a los que hay que sumarle unos 15 artesanos que tienen puestos en el lugar.



“Del sector frutihortícola muchos comercializan su producción propia y eso les permite cierto margen con los precios. Entonces intentan mantenerlos pese al aumento de algunos insumos como los combustibles. Nosotros intentamos mediante el otorgamiento de plantines y otras cosas colaborar con ellos e incentivar su producción. Todo ello ayuda, de alguna manera, a que los precios no acompañen en su totalidad a la inflación”, agregó Núñez.



El mantenimiento de los precios trae aparejada una baja en la rentabilidad del producto. “No podría decir de cuánto es la baja en la rentabilidad y seguramente dependerá de cada productor. Pero a lo que se apuesta es a seguir consolidando la clientela ya existente y aumentarla”, culminó.



En San Pedro

Con la imparable inflación que sufre el país, trasladarse desde la zona rural al casco urbano para comercializar los productos en alguna feria, se tornó una actividad un tanto sacrificada para muchas familias, ya que deben ajustar los gastos a fin de no incrementar porcentajes muy elevados.



Sin embargo, por el costo que significa producir y comercializar, los valores se encuentran bajos, ya que cuando ocurren subas, merma la venta y con ello muchas familias abandonan las ferias porque no les cierran los números.



En el caso de la familia Brítez, que comercializan tanto en la feria de San Pedro como de forma particular, y aseguraron que es imposible mantener los precios y que se ven obligados a cobrar por el delivery. “Así como suben las demás cosas nosotros también tenemos que ajustar, sobre todo por el combustible y si tenemos que llevar a la casa el valor es otro. La venta se mantiene porque uno hace la clientela pero no se puede conservar los precios, se aumenta un 30 o 50 pesos, dependiendo el producto para tener algo de ganancia” indicó Waldemar Brítez, feriante.



Previo al día de la madre, tuvieron buena demanda en carne de lechón, que en este caso lo venden a mil pesos el kilo.



En otros ejemplos los productores toman como referencia los precios del mercado concentrador de Posadas.

