Las previsiones del clima preocupan al sector agrícola

sábado 15 de octubre de 2022 | 6:04hs.

La cuestión del clima sigue siendo una de las preocupaciones de los productores y feriantes de Misiones. Las advertencias ante un nuevo verano caluroso y seco preocupan al sector.



En ese sentido, el presidente de la feria franca de Jardín América, Nelson Gertel, explicó que no hubo heladas tan fuertes este año, por lo tanto no los productores no perdieron tanto, pero lo más preocupante es la sequía, sobre todo al tener como referencia el último verano. “Fue una época muy difícil para nosotros, no había cosecha, en nuestra feria trabajamos a medio pulmón porque venían el 50% de los productores y con escasos productos, por eso nos debemos preparar para lo que viene, se anuncia que será otra temporada muy seca y a pesar de todo tenemos que trabajar”.



Debido a las altas temperaturas en el último verano y las pocas precipitaciones, Gertel contó que se invierte en invernaderos en distintas chacras, con el objetivo de poder contar con producción o que se reduzca la pérdida de cosecha debido a tal compleja situación, porque hay productores que tienen solamente como ingreso laboral lo que se vende y otra fuente de ingreso no hay.



Para concluir, Gertel contó que la feria franca de Jardín América se realiza cada martes y viernes, desde las 6 hasta las 11.30 en la galería de la Municipalidad, sitio donde se congregan alrededor de seis feriantes, de los cuales son seis productores y cuatro artesanos e invitó a la comunidad a que se acerquen para adquirir las verduras que llegan directamente de las chacras



Asimismo, el presidente de la feria franca posadeña, José Villasanti se refirió a las últimas precipitaciones y adujo que la lluvia siempre es bienvenida en las chacras y más en estas temporadas donde hay que juntar el agua, “esto hace que suban las napas porque es cierto que hay un pronóstico de sequía, hay que prevenir todas estas cosas y tratar de cuidar el agua, las vertientes y los arroyos porque si se viene una sequía va a hacer terrible”.



“El frío también afecta al crecimiento de algunas plantas porque estamos en temporada de zapallito de tronco, pepino que se estacionan porque les falta el calor, el ambiente cálido, complica un poco para que madure la fruta”, afirmó.



En cuanto a lo que es el agua, Villasanti remarcó que hay productores que hicieron reservorios, “el Ministerio de Agricultura Familiar también hizo algunos reservorios con una capa de plástico en el fondo para que el agua no se filtre, que se mantenga más tiempo, tratando de hacer todo en lugares cubiertos para que no se evapore mucho el agua con el sol. Ojalá que la sequía no vuelva a ocurrir como el año pasado pero eso no depende de nosotros”.

