Oberá en Cortos llegó a la pantalla del Imax con "Las fronteras del tiempo"

viernes 14 de octubre de 2022 | 20:23hs.

“Esta proyección en el IMAX la verdad que fue muy emocionante, sentí un gran orgullo por la película que hicimos, porque emocionó al público, la disfrutó y se rió también. Mucha alegría de poder compartir con el elenco y el equipo técnico de esta película”, expresó Sergio Acosta director de “Las fronteras del tiempo”, luego de la avant-première en el Imax del Conocimiento en Posadas.

La función, a sala llena, formó parte de la propuesta “Mandioca, cine hecho acá”, el ciclo de cine misionero organizado por el Parque del Conocimiento, el Imax y el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, en el marco de la 19.º edición del Festival Oberá en Cortos.

La película es la ópera prima de ficción de Sergio Acosta, reconocido guionista, productor y director misionero, con guion original de Carmen “Nuni” Ferreira inspirado en su propia historia familiar. En el filme las actrices misioneras Sabina Buss, Karina Hermida, Veroka Fedeli y Marilyn Melo Fajardo copan la gran pantalla a partir de una historia que desafía los silencios de las mujeres sometidas por el patriarcado.

“Yo creo que es una película muy simple que nos llega a tocar membranas muy íntimas de la vida de todas las mujeres, porque todas en algún momento somos madres, somos hijas, somos abuelas, porque maternar no es solo parir, maternamos de un montón de maneras”, afirmó Sabina Buss, actriz oriunda de Puerto Esperanza quien encarna a la protagonista de la historia, Amanda, una periodista obsesionada con la búsqueda de la verdad que se entera que su abuela materna murió en circunstancias extrañas hace mucho tiempo y comienza a hurgar en el pasado familiar. A medida que avanza en su investigación, descubre que el pasado se repite una y otra vez: con su abuela, con su madre y con ella misma.

“Es importante entender que estos temas también nos llaman a la deconstrucción y a vernos de otra manera, a un despertar que tenemos que hacer todos, todas y todes. Porque la deconstrucción no viene con etiquetas, ser feminista no nos hace deconstruidas, ser hombre no implica que no tengamos que revisar nada, por lo contrario, ser mujer también. Entonces digo bueno, estas películas vienen como un poco a revolver el avispero y hacernos acordar, y hacernos encontrar con que todos, todas, pasamos en algún momento de nuestra historia, o en nuestra forma o en nuestro sistema familiar por una marca patriarcal. Entonces creo que no solo es importante para la filmografía misionera sino para la de todas y todos los argentinos en general”, aseguró Buss.

Para Karina Hermida, actriz de teatro de larga trayectoria, fue su primera experiencia en el cine.“Es mi primera película y la verdad que fue un debut maravilloso, con un grupo de gente maravillosa, no me voy a cansar de decirlo, con un guion hermoso que nos conmovía todo el tiempo”, contó. Seleccionada por Misiones Casting, le tocó interpretar a Elvira, la mamá de Amanda, “un personaje fuerte, una mujer con mucho dolor, muy taciturna, y bueno fue un trabajo bien desafiante porque es lo opuesto a lo que yo soy y me encantó porque fue un desafío trabajar con esa energía”, detalló Hermida.

La actriz que vivió su primer estreno cinematográfico con el público, se sorprendió por las devoluciones y los gestos de emoción. “Yo creo que el público se quedó conmovido con la historia, al menos todos los comentarios que recibimos fueron así como una historia diferente, profunda, fuerte, contundente”. En el mismo sentido, se refirió a cuánto influye que esta historia haya sido escrita por una mujer: “bueno, otra sensibilidad, se mete por otros lugares, abre otras puertas, que la mujer empiece a contar sus historias creo que es empezar a escribir una nueva historia”, declaró.

El proyecto se alzó en 2017 con el Concurso Federal de Desarrollo de Largometrajes Raymundo Gleyzer 2017 y al año siguiente con el Concurso de Largometrajes, ambos del INCAA. Más tarde, para su realización en la provincia en 2021, sumó el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM).

La función en el Imax del Conocimiento contó con la presencia de gran parte del equipo técnico y artístico, del subgerente de Desarrollo Federal del INCAA Juan Pablo Zaffanella, de la gerenta de Exhibición, Distribución y Comercialización del IAAviM, Mariana Fried, el director del IMAX Emmanuel Monaje y la coordinadora del Espacio INCAA del Conocimiento, Noel Paredes.