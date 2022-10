Pipo Gorosito: "¿Qué culpa tiene Gimnasia? Nosotros queremos salir campeones"

viernes 07 de octubre de 2022 | 17:56hs.

En la noche del jueves se vivió una noche de horror en La Plata. Gimnasia recibía a Boca en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 23 de la Liga Profesional en un duelo clave por el título, pero todo terminó de la peor manera: represión policial, gases lacrimógenos, balas de goma, cientos de heridos y un muerto. Néstor Gorosito, entrenador del Lobo, le quitó responsabilidad al club y enfatizó con jugar en el Bosque y con público.

"Es una cosa de locos lo que pasó. Nosotros queremos salir campeones, ¿qué culpa tenemos nosotros de lo que pasó afuera de la cancha? Porque si me decís que la gente de Gimnasia hizo lío, lo entiendo, pero ¿qué hicimos nosotros para que nos sancionen la cancha por una cosa que pasó afuera? ¿Qué culpa tiene Gimnasia en esto? Según me dijeron a mí, no hubo sobreventa", declaró Pipo en una entrevista con ESPN.

"Si yo quiero entrar a la cancha me paran a 300 metros, ¿por qué se armó lío ahí a diez metros? Nosotros queremos salir campeones y te caga al vida jugar sin tu gente, para nosotros es un apoyo infernal. ¿Por qué nos van a sacar de la cancha si nosotros no tenemos nada que ver? En tantos años que juego a la pelota nunca me pasó una cosa así", agregó luego.

"Los clubes importantes presionan para sacar un provecho, pero nosotros no tenemos nada que ver. Tenemos el sueño de salir campeón. Si me decís que el quilombo fue adentro de la cancha, estoy de acuerdo, pero no. La rabia más grande es qué culpa tiene Gimnasia. Nosotros queremos salir campeones, ¿Por qué tenemos que jugar contra Boca en cancha neutral y sin nuestra gente? Acá mucha gente se echa la culpa. Si yo contrato la policía, ellos tienen que hacer su trabajo, ¿sino para qué le pago?", aseguró Pipo.

"Nosotros esos diez minutos estábamos re bien. Si le ganábamos a Boca íbamos a Banfield con la moral por las nubes, ahora esto te atrasa todo. Todavía no nos dijeron cuándo se juega, se habla del 19, pero nosotros jugamos el lunes contra Argentinos y no podemos jugar a los dos días con Boca. Lo más lógico es que tengamos tres días de descanso como corresponde", completó.

"Con tanta gente, perdés señal, y los chicos llamaban desesperados a sus familias, no los encontraban, entonces les dije que fueran a buscarlos y los metieron en el vestuario", expresó.

"Nosotros anoche nos quedamos concentrados porque jugamos el domingo y la idea era liberar al mediodía. No pudimos hacer ejercicios con pelota para que no se lesione nadie por la tensión que se vivió anoche. Mi hijo estaba entrando a la cancha y le pegaron un tiro en la cara aun tipo que estaba al lado de él y me contó que no había hecho nada", concluyó.