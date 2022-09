De una mudanza fallida

domingo 25 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

En la ciudad no hay ruinas jesuíticas, ¿o sí? En la avenida Roque Pérez y Buenos Aires se encuentran unas columnas que generan curiosidad sobre su origen o por lo menos qué hacen allí. Versiones indican que un arqueólogo de origen alemán anduvo paseándose, con traductor y obreros a su disposición, por las diferentes ruinas.

Alrededor de 1930 se habrían sacado de su lugar original algunas columnas y trasladadas a Buenos Aires para enviarlas a Alemania.

Lo cierto es que tales restos permanecieron en las instalaciones del club Geba hasta que en 1968 el gobernador Hugo Jorge Montiel, informado de su existencia y localización por Ulises López, pide a sus autoridades la restitución.

El vecino López da cuenta así de su hallazgo y de la respuesta del club: “Que si pertenecen a la provincia de Misiones, que se las lleven porque a ellos no les sirve y están a punto de triturarlas para usar como contrapiso”.

Sin embargo, no fue sino hasta 1969 que se contrata un camión para traerlas hasta Posadas y después de un período en el que permanecen en el Ministerio del Agro (Santa Catalina y Centenario) son instaladas en la plazoleta donde permanecen hasta hoy, por una parte porque en un principio no pudo establecerse el origen y por otro, porque al estar fuertemente fijadas con gran cantidad de cemento, no sería posible moverlas sin causar un deterioro de las piezas.