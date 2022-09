Falleció la Reina Isabel II a los 96 años

Falleció a los 96 años la Reina Isabel II. El mundo la conoció como Isabel II del Reino Unido, pero en realidad se llamaba Elizabeth Alexandra Mary, nació en Londres 21 de abril de 1926,por lo que tenía 96 años. Fue la monarca británica, y soberana de otros catorce Estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, durante los últimos 70 años.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W