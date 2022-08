Mercado Central: renunció Bruja Silveira y se retomaría el trabajo

domingo 28 de agosto de 2022 | 8:21hs.

En la tarde de ayer se conoció la renuncia del sindicalista Diego “Bruja” Silveira a la operación en el Mercado Central. Desde hace varios días el lugar se encuentra sin funcionamiento debido a las medidas de fuerza que los trabajadores llevan adelante contra supuestos aprietes y agresiones por parte del mencionado dirigente para con lo demás operadores del mercado. Según se supo, las correspondientes actas se firmarían en los próximos días y recién allí se haría efectivo el levantamiento del paro en el mercado. Mientras tanto, la actividad se encuentra paralizada, aunque sin cortes.



“Hasta que no firmemos, no terminamos con la medida de fuerza, pero como gesto no fuimos a cortar hoy (por ayer) ni vamos a ir mañana (por hoy)”, expresó Fabián Florentín, operador del mercado, a El Territorio.



El mismo Silveira comunicó: “Renuncié a mi puesto de delegado del Mercado Central, le di mi puesto a Chavito, hoy (por ayer) firmé la renuncia”.



“Espero que respeten mi decisión y respeten al compañero Chavo como siempre me respetaron a mí, y yo voy a seguir al frente como siempre, dándole una mano para conseguir mercadería, para ayudar al que más necesita, como siempre”, dijo. Especificó que la renuncia fue por el bien común y no por una obligación “ni porque bajé los brazos”.



“Estoy más fuerte que nunca y voy a seguir más fuerte que nunca porque me considero un soldado. Renuncié para que todo vuelva a la normalidad y ustedes puedan llevar el sustento a sus familias nuevamente”, declaró.



Y adujo: “Siempre peleé por el sindicato, renuncié al puesto de la entrada al Mercado Central que ellos llaman ‘piquete’, les pedí que me den 20 días para desalojar ese puesto y voy a ver dónde o qué puedo hacer, le voy a dar para adelante, viendo cómo me organizo”.



Sin embargo, resaltó que la renuncia fue con una condición: “Que ellos a ustedes los respeten como trabajadores y los valores, y les den los 30 pesos como corresponde, porque ustedes se merecen”.



El conflicto

En los últimos días, el Mercado Central de Posadas se volvió un foco de conflicto ante las protestas para pedir “mejores condiciones de seguridad para terminar con los aprietes sobre su actividad y la competencia desleal que lleva adelante un denominado Puesto Piquete en la entrada de la entidad”, según resaltaron los operadores y colonos que mantienen cerradas las puertas del Mercado Central de Misiones.



Apuntaron que se permitió hasta ahora el puesto piquete con aprietes y no se produjo ninguna solución, por lo que justamente reclamaban que sea apartado Bruja Silveira, delegado gremial de los Estibadores y principal apuntado por generar problemas y extorsiones.



Fue por esta razón que los operadores bloquearon los ingresos, yendo a un paro por tiempo indeterminado. Además, días atrás decidieron entregar una parte de su mercadería, como frutas y verduras. Mientras, se reconoció que parte de la mercadería que tienen guardada se está poniendo en mal estado y tendrá que desecharse.



Uno de los comerciantes del lugar apuntó que “hay gente que dejó de venir a comprar al mercado porque la amenazaron o le dañaron sus vehículos. Lo mismo está pasando con los paraguayos, hay varios que ya no vienen, quedamos mal nosotros, la provincia, el país”.



En tanto, los productores que también venden en el lugar explicaron que hay muchas familias que dependen de la venta en el mercado. Y pidieron que una autoridad certifique las condiciones en que se trabaja y el trato que tienen los clientes. Por lo pronto, se aguardará la firma de la renuncia y -de efectivizarse- los operadores volverían la semana entrante a trabajar en el mercado.