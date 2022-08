Trabajo de hormiga

sábado 27 de agosto de 2022 | 5:30hs.

Esta tarde, desde las 16, Tacurú buscará dar el golpe de autoridad en Corrientes cuando se mida con San Patricio por un lugar en la máxima categoría del rugby de la región del NEA.



Será una jornada más que especial entre el campeón del Regional B (Tacurú) y el último de la tabla del Regional A (San Patricio). Este partido definitorio se jugará en cancha del elenco correntino y tendrá como premio el boleto a la máxima categoría en la temporada 2023.



Precisamente el club de la Hormiga buscará regresar a la primera división tras doce años de ausencia, un objetivo que no es para nada sencillo por la categoría del rival de turno.



En ese contexto, Enzo Dos Santos confía plenamente en que sus dirigidos podrán estar a la altura de esta gran oportunidad.



En caso de lograr una victoria,Tacurú, que derrotó a Cataratas RC en la final de la zona Ascenso y accedió a este repechaje, se sumará a Capri, que es por el momento el único representante misionero en la A.



Conseguir el pasaje no será para nada sencillo ya que los correntinos llegan como favoritos por venir de una categoría superior y tener un roce diferente al de Tacurú, pero el entrenador del conjunto posadeño y sus jugadores se prepararon de la mejor manera y confían en poder llevar a cabo el objetivo.



“Hubo un conjunto de factores que ayudaron a que todo esto ocurra. Venimos trabajando desde hace un tiempo largo con el mismo plantel con el que el año pasado habíamos perdido casi todos los partidos. Pero este es un equipo que tiene mucha garra, muchas ganas. Tiene corazón y no deja de ir para adelante y eso hace que podamos revertir las adversidades”, analizó Dos Santos en diálogo con El Territorio en la previa del partido.



“Sabemos que el partido va a ser el más complicado del año para nosotros. A pesar de que ellos hayan terminado últimos en el Regional A, vienen de jugar a otro nivel, un nivel al que nosotros queremos acceder”, reconoció el entrenador.



Estrategia planteada

Respecto a la táctica para esta tarde, Dos Santos explicó que sus jugadores deberán controlar el factor emocional.



“En un duelo a todo o nada los pequeños detalles terminan haciendo la diferencia y es por eso que además de lo físico, Tacurú también deberá enfocarse en lo anímico. Ese tema lo hablamos con psicólogos deportivos y nos recomendaron mantenernos con la cabeza fría. Que sea emocional pero no tanto. Nos pasó de entrar muy ‘pasados de rosca’ en algunos partidos y eso nos jugó en contra”, explicó.



“En el partido anterior al de Cataratas en semifinales cometimos 28 penales. Por eso trabajamos esto de jugar con la cabeza fría y el corazón caliente y en la final (ante el Cata) cometimos solamente ocho, eso marcó una diferencia abismal dentro de la cancha”, ejemplificó el entrenador de la Hormiga.



La nota negativa para el equipo de Miguel Lanús llegó la semana pasada cuando en un partido de preparación ante Capri se lesionó el segunda línea Agustín Zanivan, uno de los titulares indiscutidos que tuvo un gran rendimiento a lo largo del año.



Se viene una jornada movida que puede ser histórica para el deporte misionero. Todo está listo para este desafío mayúsculo.

El plantel partió ayer pasado el mediodía desde el club. Foto: Federico Gross

Carayá espera susperar una prueba similar

Otro de los equipos representantes de la Unión de Rugby de Misiones (Urumi) que tendrá acción y buscará conseguir un ascenso es Carayá de Eldorado, que también esta tarde, pero en la provincia de Chaco jugará el repechaje entre los equipos de las categorías B y C del Regional ante Chaco Rugby, que en condición de local y a partir de las 15 intentará seguir en la segunda división.



Los misioneros deben cumplir la misma tarea que Tacurú, es decir que necesitan ganarle al de la categoría superior para arrebatarle esa plaza y jugar el año que viene en la zona Ascenso.