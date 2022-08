Cristina Fernández: "No vienen por mí, vienen por ustedes”

martes 23 de agosto de 2022 | 12:44hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo este martes que los fiscales de la causa Vialidad piden 12 años de detención por "los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos", ante lo que agregó: "Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo".

Fernández de Kirchner dijo que le hubiese gustado "hablar hoy ante el tribunal" que la juzga en la causa denominada Vialidad luego de que los fiscales "leyeron su guión durante nueve jornadas", en referencia a la exposición de su alegato en el debate oral y público, y a la negativa del tribunal a concederle la posibilidad de ampliar su indagatoria.

La exmandataria cuestionó además la "feroz campaña política y mediática" montada en el marco del juicio denominado Vialidad, al realizar su "derecho de defensa", y aseguró que el juicio denominado Vialidad "empezó con una ficción, un guión que además de bastante malo, era falso" ya que "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado sino que, al contrario, se comprobó que era exactamente al revés de lo que se decía".

En otro pasaje, Fernández de Kirchner afirmó que "desde el 2019" viene asegurando que la causa Vialidad "está armada", y dijo que "muchos de los testimonios propuestos por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani finalmente colapsaron" en el marco del juicio, al tiempo que cuestionó la cobertura del caso de los diarios Clarín y La Nación, a los que tildó de ser "las dos naves insignias del 'lawfare'".

"Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Cuando llegamos al gobierno en 2019, desde el macrismo, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial", afirmó la expresidenta.

Además, la vicepresidenta sostuvo que "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado" y "ni siquiera leyeron las pruebas que recabaron" en el marco de la causa denominada Vialidad.

Al ejercer su "derecho a la defensa" por su canal de YouTube, la exmandataria mostró comunicaciones entre el empresario Nicolás Caputo -amigo del expresidente Mauricio Macri- y el exsecretario de Obras Públicas José López, que demuestran la "familiaridad" que había entre ambos.

En ese sentido, Fernández de Kirchner cuestionó que los fiscales Diego Luciani y Sergo Mola no hayan observado, en el marco del juicio oral por la causa Vialidad, la "frecuencia y la familiaridad de la relación" entre Caputo y López, probada en documentación con registros de llamadas entre ellos.

La vicepresidenta sostuvo además que los fiscales de la causa Vialidad "no vieron que había una asociación ilícita" entre José López y empresarios relacionados con el macrismo como Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez. "Cuando el fiscal Diego Luciani dice 'donde uno aprieta sale pus', tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas", dijo Fernández de Kirchner, quien agregó que no tiene la más "mínima duda" de que los 9 millones de dólares que López llevó a un convento en Luján pertenecían a esos empresarios.

"Ustedes huyen"

La vicepresidenta cuestionó además al dirigente de Juntos por el Cambio y representante en el Parlasur, Fabian "Pepín" Rodríguez Simón, quien "se encuentra hace más de 600 días prófugo" de la Justicia.

"Nosotros nos presentamos en la Justicia, Ustedes huyen. Ante la primera citación que tienen huyen", afirmó la expresidenta.

Así lo afirmó la ex mandataria y actual Vicepresidenta al ejercer por YouTube su "derecho de defensa" desde su despacho en el Senado de la Nación, luego de que el tribunal que la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz rechazara su pedido de ampliación de indagatoria tras la exposición del alegato de los fiscales.

El Frente de Todos de Misiones crítico con el PJ provincial por falta de apoyo a Cristina Kirchner

Desde los liberales hasta la izquierda, pasando por el Partido Justicialista nacional y referentes de Latinoamérica, distintos actores del arco político mostraron su repudio a la persecución hacia Cristina Fernández de Kirchner; sin embargo, desde Misiones, se notó una gran ausencia: el propio Partido Justicialista de Misiones, con su presidente, Pereyra Pigerl, votó en contra del pedido de repudio de los diputados Santiago Mansilla y Martín Sancho en la Cámara de Representantes.

En el convulsionado día de ayer, tras el pedido del fiscal Luciani de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, un puñado de manifestantes se reunieron en el barrio de La Recoleta, frente al departamento de la vicepresidenta para mostrar su repudio, lo que generó, a su vez, una masiva autoconvocatoria de quienes salieron a mostrar su apoyo, y en pocos minutos reunieron a miles de personas que resistieron la represión de la policía de Larreta, que incluso encarcelaron a un diputado provincial.

La situación, alarmante para las instituciones democráticas de nuestro país, unió distintas voces del arco político nacional, desde Maslatón (referente liberal de CABA), hasta Miriam Bregman (dirigente de izquierda del FIT) y el PJ a nivel nacional. Sin embargo, distinto es en la provincia de Misiones, donde no hay comunicación oficial del Partido Justicialista, con el increíble voto en contra de su Presidente, Dante Pereyra Pigerl, cuando los diputados del bloque Peronismo para la Victoria, Santiago Mansilla y Martín Sancho, solicitaban que la Cámara de Representantes de Misiones se manifieste un repudio a la persecución judicial que hostiga a la Vicepresidenta.

El resultado de la votación, que de ante mano se conocía su resultado, puesto que el ala misionerista decide mantenerse al margen de las cuestiones que afecten a las instituciones y al régimen democrático a nivel nacional, no recibió el acompañamiento del titular del Partido Justicialista de Misiones, el diputado Pereyra Pigerl, lo que despertó el repudio de sectores peronistas de la provincia, como el caso de la Congresal Nacional del PJ, Soledad Gómez, quien repudió la postura del actual titular del partido en Misiones a través de un tweet:

"En la legislatura, el Presidente del PJ Misiones, Rafael Pigerl votó en contra del repudio hacia la persecución judicial-mediática que sufre nuestra compañera Cristina Kirchner mediante el lawfare de los jueces macristas.

¡La intervención del Partido es urgente, Presidente Alberto Fernández!".

A la cual se semó la Diputada Nacional Cristina Brítez, para quien “sin Cristina no hay peronismo y el Partido Justicialista de Misiones no puede mantenerse al margen de la hostil persecución a CFK, la conductora del movimiento nacional y popular que le dio tanto a nuestro pueblo”. “Votar contra Cristina es votar contra el pueblo” sentenció.

La intervención del Partido Justicialista, que no tiene elecciones hace muchísimo tiempo, es un pedido que cobra cada día mayor fuerza entre las filas de los militantes peronistas de la tierra colorada, quienes no ven en él una representación real de los ideales peronistas; el punto máximo de inflexión se vivió en una jornada histórica, donde su propio presidente decide no acompañar un pedido para manifestarse en contra del lawfare y la socavación de la democracia por parte de los poderes reales.

“La compañera Cristina no está sola, el pueblo la acompaña” gritó un asistente durante la sesión del cuerpo legislativo provincial en el momento en que el Diputado Santiago Javier Mansilla (FDT) daba lectura al Proyecto de Declaración 60.183 del 2022. El pedido recibió cuatro votos, el del propio Mansilla, acompañado por el de Martín Sáncho, el de Banca Alves de PAyS y el de Martín Sereno, también del PAyS.

En los considerandos, Mansilla remarcó que “esa situación que observamos que en las últimas semanas se agrava y acrecienta. El denominado Lawfare que comenzó con el gobierno de Mauricio Macri y la creación de una mesa judicial que se encargó de la elaboración y creación de causas a funcionarios relacionados con la gestión de la es Presidenta Fernández de Kirchner”.

En esa dirección el diputado señaló que “se crearon causas, algunas en estudios de tv, con la participación de diferentes sectores del poder económico y de los medios hegemónicos de comunicación. Sin respetar las garantías constitucionales y sin el debido proceso, se llevaron adelante prisiones preventivas bajo la herramienta de presión conocida como la doctrina Irurzum”.

Por su parte, el Diputado Martín Sancho, sostuvo que “entendemos con mucha preocupación que se trata de avanzar e intentar proscribir, en una eventual candidatura presidencial, a la actual Vice Presidenta”. En esa dirección insistió “en manifestar nuestro repudio, desde el lugar nos toca. Debemos poner en consideración esta situación que atenta contra los derechos y las garantías esenciales”.