Liga de Puerto Rico: Leoni, una goleada histórica y es líder

viernes 05 de agosto de 2022 | 10:40hs.

Atlético Leoni tuvo una noche histórica, derrotó de forma categórica como local 9 a 0 a Atlético Hipólito Yrigoyen y con dicho resultado escaló al primer puesto de la Liga de Puerto Rico. Mañana sábado y el domingo habrá más compromisos.

Ayer, jueves, por la noche Atlético Leoni goleó a Atlético Yrigoyen por la octava fecha de la Liga Regional de Puerto Rico, los goles para este encuentro convirtieron Sebastián Alonzo x 5, Tobías Werle x 2, Alejandro Benítez x1 y Josías Estigarribia para cerrar el resultado ante la alegría de su público por haber conseguido los tres puntos de manera categórica.

Con este resultado ‘el León’ se sitúa en lo mas alto de la tabla de posiciones, suma en total 17 unidades en 8 partidos jugados, aunque este próximo domingo juega Atlético Demisiones de Capioví como visitante ante Atlético Garuhapé, en caso de ganar el conjunto capiovisense será líder con 19 unidades.

La octava jornada seguirá mañana sábado en Garuhapé con el compromiso entre Mandiyú ante Club 25 de Mayo de Puerto Rico, luego el domingo también en suelo garuhapeño, Atlético Garuhapé de local frente a Atlético Demisiones lo que se prevé un duelo atrapante. Incluso el domingo se enfrentarán Atlético Jardín América vs. Esperanza de Capioví y Belgrano de El Alcázar recibirá a Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya.

Cabe destacar que hay 11 equipos en el campeonato, en esta ocasión Papel Misionero de Capioví no tiene rival. A su vez, Atlético Leoni ya cumplió su fecha libre en la primera jornada del certamen y Atlético Demisiones no tendrá competencia en la undécima y última fecha.

Octava fecha de la Liga Regional de Puerto Rico

Atlético Leoni 9 Atlético Hipólito Yrigoyen 0

Sábado 6 de agosto

Mandiyú de Garuhapé vs. 25 de Mayo de Puerto Rico, 15:45

Domingo 7 de agosto

Atlético Garuhapé vs. Atlético Demisiones, 15:45 horas

Atlético Jardín América vs. Esperanza, 15:45 horas

Belgrano vs. Asociación Helvecia, 15:45 horas

Libre: Papel Misionero de Capioví

Tabla de posiciones

Atlético Leoni 17 puntos

Atlético Demisiones 16 puntos

Atlético Garuhapé 13 puntos

Atlético Jardín América 11 PUNTOS

Esperanza 11 puntos

Papel Misionero 11 puntos

Belgrano 7 puntos

Mandiyú 6 puntos

Asociación Helvecia 5 puntos

25 de Mayo 4 puntos

Atlético Hipólito Yrigoyen 0 punto