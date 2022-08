La nueva doctrina naval de Putin apunta contra los EE.UU. y la Otan

lunes 01 de agosto de 2022 | 6:02hs.

El presidente Vladimir Putin firmó ayer una nueva doctrina naval que sitúa a Estados Unidos como el principal rival de Rusia y establece las ambiciones marítimas globales de Rusia en zonas cruciales como el Ártico y el Mar Negro.



En su discurso con motivo del Día de la Armada rusa en la antigua capital imperial de San Petersburgo, fundada por el zar Pedro el Grande, Putin elogió a Pedro por haber convertido a Rusia en una gran potencia marítima y haber aumentado la posición mundial del Estado ruso.



Tras inspeccionar la armada, Putin pronunció un breve discurso en el que prometió lo que pregonó como los exclusivos misiles de crucero hipersónicos Tsirkon de Rusia, advirtiendo que Rusia tenía la fuerza militar necesaria para derrotar a cualquier agresor potencial.



Poco antes del discurso, firmó una nueva doctrina naval de 55 páginas, que establece los amplios objetivos estratégicos de la marina rusa, incluidas sus ambiciones como “gran potencia marítima” que se extienden por todo el mundo.



La principal amenaza para Rusia, según la doctrina, es “la política estratégica de Estados Unidos de dominar los océanos del mundo” y el acercamiento de la alianza militar de la Otan a las fronteras rusas.



“La política interior y exterior independiente de Rusia se enfrenta a las contramedidas de Estados Unidos y sus aliados, que pretenden preservar su dominio en el mundo, incluidos sus océanos”, dice la doctrina.



Rusia puede utilizar su fuerza militar de forma adecuada a la situación en los océanos del mundo en caso de que se agoten otros poderes blandos, como las herramientas diplomáticas y económicas, dice la doctrina.



Nuevas bases militares

En el documento se anuncian los planes de crear nuevas bases militares en el mar Mediterráneo, la región de Asia-Pacífico, el océano Índico y el golfo Pérsico.



Moscú ve como el “principal riesgo” para su Armada la falta de suficientes bases fuera de sus fronteras que puedan recibir y abastecer a sus buques y realizar labores de reparación y mantenimiento técnico.



Además de garantizar la presencia permanente de la flota rusa en la base naval de Tartus, en Siria, Moscú quiere desarrollar centros de mantenimiento naval “en territorio de otros países de la región”, lo que incluye a países africanos y de Oriente Medio.



Esas bases se abrirán también en países de la cuenca del Pacífico e Índico, y en el mar Rojo, con cuyos países Rusia intenta desde hace años forjar una cooperación estratégica como alternativa a sus tradicionales socios europeos, a los que está enfrentado por la campaña militar en Ucrania.

El Kremlin probó un misil hipersónico

Rusia anunció ayer un ensayo del nuevo misil hipersónico “Kinzhal”, capaz de burlar el escudo antimisiles de Estados Unidos, país al que el Kremlin acusa de provocar una nueva carrera armamentista en el mundo. “La tripulación de un caza MiG-31 efectuó un lanzamiento de prueba de un misil hipersónico de alta precisión ‘Kinzhal’”, informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. El lanzamiento tuvo lugar después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, presentara en sociedad dicho misil y el resto del nuevo arsenal estratégico ruso. “Esto no es mentira. Créanme”, dijo Putin, al que algunos analistas occidentales y rusos rebatieron en días posteriores al poner en duda la existencia de dichas armas, que tacharon de “ciencia ficción”.

Rusia mató a un magnate ucraniano en un bombardeo

Los intensos bombardeos rusos que azotaron la ciudad portuaria de Nicolaiev durante el fin de semana causaron la muerte del magnate cerealero ucraniano Oleksiy Vadatursky y su mujer, informó ayer el gobernador local.



Vadatursky, fundador y propietario de la empresa agrícola Nibulon, una de las más importantes del país y su esposa fallecieron en su casa, dijo el gobernador de Nicolaiev, Vitaliy Kim.



Con sede en Nicolaiev, una ciudad estratégicamente importante que limita con la región de Jérson ocupada por Rusia, Nibulon se especializa en la producción y exportación de trigo, cebada y maíz, y tiene su propia flota y astillero.



El presidente Volodimir Zelenski describió la muerte de Vadatursky como “una gran pérdida para toda Ucrania”, y dijo en un comunicado que el empresario había estado en el proceso de construir un mercado de granos moderno que involucra una red de terminales de transbordo y elevadores.



Tres personas también resultaron heridas en los ataques en Nicolaiev, dijo el alcalde de la ciudad, Oleksandr Senkevych, y agregó que 12 misiles habían alcanzado casas e instalaciones educativas. Anteriormente describió los bombardeos como “probablemente los más poderosos” en la ciudad desde que empezó la guerra.

Los miembros del batallón Azov “merecen una muerte humillante”

El batallón Azov es una formación militar ucraniana con rasgos neonazis.

La Embajada rusa en Reino Unido dijo que los miembros del Batallón Azov merecen una “muerte humillante” por ahorcamiento en un mensaje publicado después del fallecimiento de más de 50 prisioneros de guerra el último viernes en un bombardeo sobre una prisión en Olenivka, Donetsk, del que se acusan mutuamente Kiev y Moscú.



“Los milicianos del Azov merecen la ejecución, pero no un pelotón de fusilamiento, sino un ahorcamiento porque no son auténticos soldados. Merecen una muerte humillante”, publicó la Embajada rusa en Londres en Twitter, un mensaje que ha sido etiquetado con un aviso por incitación al odio.



El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, ha mencionado el tuit y ha apelado a “leer esto cuando dicen que Rusia no debe ser aislada”. “No hay ninguna diferencia entre diplomáticos rusos pidiendo la ejecución de prisioneros de guerra ucranianos y tropas rusas haciéndolo en Olenivka. Todos son cómplices en estos crímenes de guerra y deben rendir cuentas”, ha argumentado.



Mientras, el Batallón Azov ha informado que está comprobando el listado de fallecidos en Olenivka publicado por Rusia, ya que serían sobrevivientes del asedio ruso a la planta industrial Azovstal, en Mariúpol, último reducto de la resistencia ucraniana a la invasión rusa en esta ciudad. Kiev asegura que el ataque fue obra del grupo privado de seguridad ruso Wagner.



Rusia acusa a Ucrania del bombardeo sobre la antigua colonia correccional de Olenivka y ha denunciado la muerte de los combatientes ucranianos.