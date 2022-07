Becha Núñez y su presente futbolístico: "Lo que estoy viviendo jamás lo soñé"

miércoles 27 de julio de 2022 | 17:03hs.

La capitana de la Selección femenina de Fútbol de Salón en 2018 y actual integrante del Club Futsi Atlético Navalcarnero de Madrid, España; Carina "Becha" Núñez, se presentará hoy (27 de julio) en el estadio 27 de Agosto de Santo Tomé junto al Club Barcelona con el equipo femenino. Sigue bregando por la equivalencia monetaria entre futbolistas hombres y mujeres, y por un Mundial de Futsal Femenino.

La jugadora, subcampeona de América con la Selección Argentina en Paraguay 2019; se coronó el sábado pasado en la Serie A española; título que llega en su segunda temporada en España y el Viejo Continente.

La "Becha", como la conocen en su Santo Tomé natal, llegó a esta ciudad hace una semana, y se estará yendo el sábado por la noche. "En la actualidad estoy jugando y trabajando para sobrevivir. Estoy en fútbol de salón, en el Club Futsi Atlético Navalcarnero de Madrid, España, hace dos temporadas, y voy por la tercera que renové ahora", dijo en LRA12.

Respecto a su lugar de residencia actual, la santotomeña dijo: "Es un lugar maravilloso, es otra educación, es otra cultura, hay mucho respeto. Los españoles valoran su tiempo libre para ellos, no se matan con seguir trabajando. Disfrutan".

"Para la temporada que viene, luego de haber conseguido el título, tendremos más de 60 partidos. Ya tenemos el calendario de con quién jugamos, y con quién no", indicó acerca de la organización de la Federación.

"Hoy mi propósito es que mi familia tenga bastante salud, para poder disfrutar de ellos, que mi hija pueda disfrutar de su adolescencia, tenga una carrera, poder darle lo mejor. Y yo, vivir el día a día, lo que Dios me ponga adelante, y seguir. No tengo un propósito puntual, porque lo que hoy estoy viviendo jamás lo soñé. Agradezco a Dios por esto", expresó Núñez.

La lucha de Carina, como tantas otras jugadoras de futsal, es actualmente porque el deporte tenga su Mundial, como lo tienen el fútbol femenino y el futsal masculino; y lograr una igualdad económica con el fútbol profesional masculino.

En su regreso a Santo Tomé, jugará hoy en el estadio local 27 de Agosto junto al Club Barcelona, equipo de fútbol femenino.

Una vida signada por el fútbol

Carina empezó a jugar fútbol en su ciudad natal. Con 16 años se destacó en unos Juegos Evita, y pasó rápidamente al fútbol profesional. Fue convocada por la Selección y jugó el Sudamericano Sub17. Luego fue fichada por San Lorenzo, tenía solo 17 años, y en el club empezó a jugar también al futsal. Allí ganó el primer título para el Club, el Apertura 2008 y jugó en 2009 la Copa Libertadores. Con la Selección de Fútbol jugó, además del Sudamericano, el Mundial Sub20.

La hoy capitana de la Selección de futsal viene de realizar el tour de partidos por EEUU, tres partidos con resultado ideal y victorias sobre el equipos Charles County y la Selección de US Futsal, en Atlantic City.

Después de destacarse en el futsal local, Becha pasó al Celemaster de Brasil, donde jugó de 2014 a 2019 y logró cuatro títulos.

En la Selección de Futsal jugó la Copa América en 2011, 2015, 2017 y 2019, las últimas dos convocatorias con Nicolás Noriega como técnico. "Con Nico siempre mantenemos contacto, había sido convocada a los amistosos en EEUU en 2020 y el viaje ya fue suspendido (por la pandemia), fue una frustración no poder competir, pero cuando mejoran las cosas me vuelve a llamar y, aunque fue complicado porque yo estaba en torneo, al final el club me dio el permiso y fue una felicidad para ambos reencontrarnos".

En su trayectoria Núñez obtuvo premios Jorge Newbery 2012 y Alumni en 2012 y 2013, en 2017 fue nominada mejor jugadora del mundo por Futsal Planet, en 2017 logró la medalla de bronce en la Copa América y en 2011 y 2019 la medalla de plata en el mismo torneo.

Llegó a ser la capitana de la Selección en 2018, en ocasión en la que se disputaban los Juegos Suramericanos Odesur, en Cochabamba, Bolivia. Hace quince días tuvo también la cinta en el brazo, en los amistosos de EEUU.