El personaje silencioso del gol más buscado de Maradona | El Territorio

De casi no ver el partido a jugarlo y a recibir uno de los tantos más recordados del 10 y de Misiones. Pedro Ayala, el otro protagonista del gol de mitad de cancha de Pelusa en Posadas. Mirá el video de la entrevista.

viernes 17 de mayo de 2024 | 15:40hs.

Todos lo miran a él y él mira al arquero. Quien tiene que cuidar el arco está un poco adelantado. Parado sobre la medialuna del área que da al arco de la tribuna Napoleón Ayrault. Fueron 12 mil personas las que colmaron esa tarde el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Fueron 12 mil personas las que vieron como Diego Armando Maradona la levantó con la con la zurda, la quiso acomodar con la derecha y necesitó un toque más con la izquierda para poder rematar desde mitad de cancha y ponerla en un ángulo. Un gol que no pasaría desapercibido para el resto de la vida del 10.

“Yo lo venía buscando desde hace mucho tiempo al gol desde la mitad de cancha. Hoy lo intenté como última posibilidad, porque sabía que el tiempo que tenía era escaso. Le había preguntado al referí hacía poquito y me respondió que faltaban cuatro minutos. Entonces me animé, cuando sacamos del medio, la levanté y no me quedaba para pegarle. Sabía que si tardaba más le daba posibilidad al arquero a que llegue. Pero gracias a Dios le pude pegar fuerte; le pude pegar bien, con todo el pie y tuve la suerte de que entrara”. Así recordó Maradona a su gol de mediacancha.

Todos corren e invaden la cancha para abrazar al Diego. Todos incluido el arquero que acaba de recibir un gol memorable. Un gol que recorrerá el mundo. Un gol que hoy, 32 años después, sigue siendo motivo de asombro. Motivo de alegría. El único gol de Diego Maradona desde el círculo central.

“Qué iba a hacer. Fue un golazo. Yo agarré la pelota y salí corriendo para abrazarlo, para festejar con él y ahí la gente empezó a invadir la cancha y se terminó el partido”. El que revive ese momento único es Pedro Alberto Ayala, el arquero al que Maradona le hizo el gol desde la mitad de la cancha.