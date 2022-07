Alarma el uso de cigarrillos electrónicos en los jóvenes

miércoles 13 de julio de 2022 | 5:30hs.

De distintos colores, tamaños e incluso con la posibilidad de colocarle saborizantes, los cigarrillos electrónicos están al tope de la preocupación de los especialistas dado que su popularidad entre los más chicos parece no detenerse. Se formaron alrededor de ellos diferentes mitos como que no producen daños o que incluso ayudan a dejar de fumar. Pero desde el Programa de Control de Tabaco de Misiones son tajantes al negar esas creencias.

“Es totalmente erróneo, no es un método para dejar de fumar y al contrario, provoca una serie de complicaciones porque también tiene nicotina y favorece y aumenta el hábito del tabaquismo sumando otras sustancias como aromatizantes que también se le ponen”, señaló a El Territorio el médico Guillermo Rolón, responsable del programa en la provincia.

“La información científica que tenemos es que el cigarrillo electrónico no está aceptado como un método para dejar de fumar como se creía en un comienzo”, agregó.

La premisa, entonces, es llegar antes de que se genere el hábito. Por eso acuden a clubes o escuelas, lugares donde se concentran adolescentes porque la edad de iniciación baja cada vez más.

“La misma industria tabacalera lo presenta de esta forma, como algo inofensivo, primero empezó con la gente mayor y hace menos tiempo está instalado sobre todo en el grupo de adolescentes y va bajando la edad de comienzo de su uso. La edad de prueba en la provincia es entre los 12 y los 15 años”, detalló Rolón.

Por otro lado, contó cómo es que el cigarrillo electrónico daña al cuerpo.

“El problema, por más que no tenga humo, es el proceso de la combustión y calentamiento y el daño que genera en todo el organismo, sobre todo al aparato respiratorio y las fosas nasales, que tienen un mecanismo de protección con moco y secreciones. Este calentamiento, que es antinatural, provoca daños”, alertó.

Y, al respecto, comparó: “Es como exponerse todos los días a que te provoques un raspón en la boca o la faringe, las células lo que hacen continuamente es llevar información de que algo está alterado y eso genera una inflamación crónica que altera el contenido genético de las células. Toda esta situación puede llevar a una patología tumoral o un cáncer por efecto de alteración en las células”.

Así, insistió en que desde el programa que coordina no se busca atacar al que fuma, pero sí el objetivo es que no se genere la dependencia. Y a quien ya la tiene lo invitó a realizar los tratamientos que son gratuitos y monitoreados por profesionales.

“Desde 2018 Misiones cuenta con consultorios de cesación tabáquica, empezamos con cinco y ya son catorce con equipos formados de Salud Pública. Todo el tratamiento es gratuito, se da el insumo gratis, que es el parche de nicotina, y en este momento tenemos unas 120 personas en toda la provincia haciendo el tratamiento”, indicó Rolón.

Sin control

Pese a los tratamientos y campañas que desalientan el uso, la mayor complicación ocurre porque no hay regulación sobre la venta de los dispositivos electrónicos y están al alcance de cualquier chico.

“La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) tendría que regular, como toda sustancia o medicamento, pero no está regulado, entonces no podés siquiera multar o denunciar, pero dentro de lo que es la ley nacional de tabaco y que Misiones la tiene desde 2016 como provincial, no debería estar permitida la venta de cigarrillos electrónicos. Se vende un elemento que ni siquiera está aprobado por la Anmat ni por otro ente regulador. Al no estar regulado es más difícil el control”, explicó.

“Sabemos que en los jóvenes hay una rebeldía, un desafío a la ley y se quiere probar algo distinto siempre. Pero me pregunto: ¿Por qué incorporar un elemento que tiene toxicidad y daña a todo el organismo? Todo eso hay que trabajarlo y que las generaciones que vienen no lleguen a ser seducidas para que compren”, finalizó el profesional de la salud.



Tratamientos gratuitos para dejar de fumar

En Misiones hay catorce consultorios con equipos de Salud Pública formados para asistir a la persona en el proceso de dejar de fumar. Estos espacios son gratuitos y están en los hospitales de San Pedro, Capioví, Apóstoles, Candelaria, Puerto Esperanza, Campo Grande, Fátima y Ramón Gardés de Eldorado, además del CIC de San Vicente. En Posadas funcionan en el Caps 32 de Itaembé Miní, el Caps 5 de Yacyretá, el Caps 23 del A-4, el Monoclínico Manantial y la Municipalidad tiene uno propio en el Caps de Miguel Lanús.

Ante dudas, los interesados pueden comunicarse al mail: cesaciontabaquicamisiones@gmail.com.