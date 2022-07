Vuelve al cine después de ocho años

viernes 01 de julio de 2022 | 6:00hs.

Como ocurrió con tantas otras figuras que eligieron una jubilación temprana en la plenitud artística, Cameron Diaz prepara su regreso al cine. La actriz de 49 años reaparecerá en una comedia policial producida por Netflix que llevará un título ideal para promocionarla a partir de esta vuelta: De nuevo en acción.

La coincidencia, el azar o algún plan deliberado quisieron que Diaz comparta este confirmado retorno al cine con Jamie Foxx, el actor que la acompañó en su última película: la remake del musical Annie, estrenada en 2014.

Desde entonces, la actriz se abocó a un voluntario retiro, que se extendió nada menos que por ocho años. “Le di más de la mitad de mi vida al público, por lo que me siento bien con dedicarme un tiempo para mí, declaró hace poco a la revista In Style. Anteriormente, Foxx y Diaz también compartieron elenco en Un domingo cualquiera, de Oliver Stone.

El anuncio fue revelado a través de la cuenta oficial que tiene Foxx en Twitter, mediante la difusión de una charla compartida por el propio Foxx, Diaz y el astro deportivo Tom Brady, que a principios de este año había dicho que dejaba para siempre el fútbol americano y dos meses después confirmó su regreso en la nueva temporada de la NFL con los Tampa Bay Buccaneers.

“Estaba hablando con Jamie y me dijo que necesitabas algunos consejos sobre cómo dejar sin efecto este tema de la jubilación. Y yo soy bastante exitoso en no jubilarme”, le dijo Brady a Diaz. En otro momento de la charla, la actriz reconoció no saber bien qué hacer frente a esta situación.

La comedia que marca el regreso de Diaz al cine será dirigida por Seth Gordon (Quiero matar a mi jefe) y no trascendió hasta ahora ninguna revelación sobre el guion ni tampoco el perfil de sus personajes principales. Solo se sabe que la producción y el rodaje comenzarán cerca de fin de año.

La prensa de Hollywood, al dar a conocer el anuncio, recordó palabras de Diaz sobre su retiro del cine en 2018. “Hacer una película es una excusa perfecta para que los demás se apropien de uno. Estás allí 12 horas al día y durante meses no hay tiempo para nada más. Me di cuenta de que entregué partes de mi vida a otras personas y ellas se las llevaron”, señaló en conversación con su colega, y también empresaria, Gwyneth Paltrow.

Durante su ausencia del cine, Diaz se dedicó a la vida familiar junto a su esposo, el músico Benjamin Madden, y la hija de ambos, Raddix, y también a los negocios: en 2019 lanzó junto a la empresaria de la moda Katharine Power la marca de vinos Avaline, elaborados con uvas orgánicas.

“Empecé a experimentar la fama cuando tenía 22 años, así que hace 25 años, eso es mucho tiempo. La forma en que lo veo es que he dado más de la mitad de mi vida al público”, expresó la actriz en una entrevista tiempo atrás. Desde hace ocho años, su vida transcurre muy lejos de los sets de filmación.

En esta nueva faceta como empresaria, Cameron contó en sus redes sociales en qué consiste Avaline, el proyecto, comenzó una tarde de 2018 en el patio trasero de su casa. Junto con su amiga y socia Katherine Power, reflexionaron acerca de los productos que consumían y su composición, el vino entró en discusión, y rápidamente coincidieron en que a ambas les interesaba tomar uno “limpio”, por lo que la idea de hacerlo orgánico no tardó en llegar.

Tal y como reseñó la web de Avaline, no se trata de un vino común, ya que está elaborado con “uvas de cultivos orgánicos sin pesticidas, sin aditivos artificiales”, y además puede ser consumido por veganos. Con frecuencia, la actriz publica en su cuenta de Instagram algunos posteos donde se la puede ver con su socia compartir momentos mientras consumen la bebida.

La sinceridad de su apariencia

Alejada de los reflectores y las largas sesiones de maquillaje y vestuario, Cameron Díaz sostuvo en una reciente entrevista con Michelle Visage que su vida cambió significativamente desde que se distanció de la industria del entretenimiento.

En Rule Breakers, el podcast de la cantante que produce la BBC, reveló que alguna vez se sintió atrapada en un mundo donde la belleza se convirtió en el enfoque principal.

“Soy absolutamente una víctima de toda la cosificación y explotación social a la que están sujetas las mujeres”, sostuvo la actriz de 49 años, según consignó People.

En ese sentido, reflexionó acerca del ejercicio de aceptación sobre su apariencia física: “Es difícil no hacerlo, no mirarte a ti misma y juzgarte contra otros marcadores de belleza, y creo que esa es una de las cosas más importantes”.

Por otra parte, también compartió que pese a que tiene “mil millones de productos” a su alcance, nunca se esforzó mucho para mantener un régimen de belleza. Sobre eso, dijo que “literalmente no hacía nada”, y que a lo sumo dos veces al mes se aplicaba alguna mascarilla. No obstante, cerró la idea luego de explicar que en esta etapa de su vida tenía la energía puesta en otros asuntos.

La maternidad

Algo que también parece haber cambiado la vida de la actriz fue la maternidad. En 2020 le dio la bienvenida a Raddix, su primera hija y eso también influyó en que decida mantenerse alejada de la pantalla grande.

“La maternidad y el matrimonio han sido la parte más satisfactoria de mi vida hasta ahora. Es tan importante. Probablemente de alguna manera esperé para poder hacer todas esas cosas, para no tener distracciones”, precisó en una entrevista al programa de radio Quarantined With Bruce en 2021.

Allí además explicó que prefiere dedicarse tiempo completo a cuidar a su pequeña. Consultada sobre si tenía planes de reaparecer en cine, respondió: “No lo estoy buscando ahora. No podía imaginarme lo que era ser madre, pero ahora pienso en estar alejada de mi hija durante un rodaje y simplemente no podría”.