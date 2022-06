Alberto Fernández reconoció la tarea de las organizaciones sociales

miércoles 22 de junio de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández aprovechó su presencia en un acto realizado en el Museo del Bicentenario para reconocer la tarea que desarrollaron las organizaciones sociales en los últimos años en lo que refiere a la contención social de los sectores más necesitados. A esas mismas organizaciones sociales, la vicepresidenta Cristina Fernández las había criticado durante un acto en la CTA este lunes, en el que le pidió al gobierno nacional que recupere el manejo de los planes sociales.

Sin hacer referencia directa a la vicepresidenta o sus dichos, Fernández dijo: “Les quiero agradecer a las organizaciones que estuvieron al lado nuestro, que nos ayudaron sostener llevando compromiso adonde no existía, quiero agradecérselo aunque algunas hagan picardías que no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que generalice”, afirmó el presidente en el acto en el que se lanzó el 3º Foro Mundial de Derechos Humanos, Buenos Aires 2023.

Allí también indicó que “las organizaciones sociales trabajaron para que la Argentina no explote, pero eso no pasó porque estuvieron al lado de los más necesitados. No saben todo lo que hicieron por los derechos humanos”.

Y agregó que las organizaciones “no se llevaron la plata de los más vulnerables”, sino que “los acompañaron”.

En la misma línea, cerró diciendo: “No cedamos. Sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y estemos muy unidos”.

Lo que dijo Cristina

Los dichos del presidente responden, de forma elíptica e indirecta, a los dichos que la vicepresidenta expresó, de la misma forma, en el acto de la CTA que encabezó el lunes en Avellaneda.

Allí la vicepresidenta propuso que “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoria y la aplicación de planes sociales”, ya que, dijo, hoy están “tercerizados”. Y agregó: “No me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo; no es depender de un dirigente barrial que me dé el alta y la baja. Que el Estado recupere, en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si Evita viviera... ¡mamita!”, remató.

Otras voces

Mientras el presidente y la vicepresidenta cruzan comentarios elípticos, dirigentes de uno y otro lado son más directos a la hora de expresarse sobre estos mismos temas. Por el lado del kirchnerismo, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, acusó a las organizaciones sociales de realizar “un pacto” con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, para “bancar el ajuste”.

Larroque, en diálogo con Radio 10, destacó el IFE, pero sembró dudas sobre su eliminación. “Desapareció y crecieron los Potenciar Trabajo. Entonces sí hubo un acuerdo para bancar el ajuste entre Guzmán y un sector de las organizaciones que se benefició aumentando los planes para administrar”, afirmó.

Del otro lado, y en defensa de las organizaciones sociales, uno de los que levantó la voz fue el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien dijo que con sus declaraciones la vicepresidenta “se pasó de rosca”.

En diálogo con radio La Red, el dirigente afirmó que “hay una mirada que va desde que los movimientos son partes de la solución y otro el tono estigmatizante del esfuerzo militante de miles de pibes y pibas”.

Las idas y vueltas, indirectas entre el presidente y la vicepresidente y directas entre sus entornos, parecen ponerle fin a la paz que parecía haberse generado tras aquel acto por los 100 años de YPF.