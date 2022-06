Rojo y Benedetto quedaron fuera de la lista de Boca para la Copa Argentina por indisciplina

martes 07 de junio de 2022 | 9:28hs.

Boca dio a conocer los concentrados para el duelo del miércoles ante Ferro, por los 16avos de final de la Copa Argentina. La gran sorpresa pasó por la ausencia de Marcos Rojo y Darío Benedetto, quienes no presentan ninguna molestia física y hasta fueron titulares en las prácticas previas al encuentro.

Este lunes en horas de la noche trascendió que Rojo y Benedetto fueron sancionados por el entrenador Sebastián Battaglia debido a que no se presentaron a entrenar el domingo por la mañana.

El cuerpo técnico había dispuesto trabajos ese día para aquellos jugadores que iban a ser preservados y que no iban a jugar por la Liga Profesional ante Arsenal. Pero Rojo y Benedetto no se presentaron. Aunque desde el entorno de los jugadores dejaron entrever que ambos creyeron que se trataba de una práctica optativa, la realidad marca que no concurrieron a la cita.

Tanto Rojo como Benedetto siguieron el debut del equipo en la Liga Profesional desde los palcos y este lunes quedaron afuera de la convocatoria para el duelo ante Ferro, a pesar de que se perfilaban como titulares.

Qué dijo Sebastián Battaglia sobre las indisciplinas en el plantel de Boca

El colombiano Jorman Campuzano no estuvo en el debut en la Liga Profesional ante Arsenal. ¿La razón? Se ausentó del primer entrenamiento después del receso por una supuesta demora en el vuelo que lo trajo de vuelta de su país. Esta información fue confirmada por el propio Battaglia en conferencia de prensa.

“Yo ya dije en reiteradas ocasiones que teníamos reglas que cumplir dentro de nuestro equipo y fui bastante claro en algunas cuestiones. Por eso no tuvo la posibilidad de estar concentrado y de jugar”, explicó el DT, en una frase que también se puede trasladar a lo ocurrido con Rojo y Benedetto en las últimas horas.

El antecedente de Agustín Almendra: fue separado del grupo tras faltarle el respeto al DT

En el pasado, fueron otros los jugadores sancionados. El caso más recordado es el de Agustín Almendra: el joven mediocampista le faltó el respeto durante una práctica y desde entonces se entrena con la reserva.

Alan Varela, también estuvo marginado del plantel por temas de indisciplina. Tiempo después, aprovechó su posibilidad para ganarse un lugar dentro del 11 inicial del Xeneize.

En aquel entonces, Darío Bendetto salió a respaldar al entrenador del Xeneize. “Con esto que pasó con Alan y Agustín les tiene que quedar claro que la camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda”, expresó en aquel entonces.