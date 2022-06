Mamón, leche y yerba, afectados por el faltante de combustibles

sábado 04 de junio de 2022 | 17:00hs.

En el departamento de San Pedro funcionan dos estaciones de servicio principales y otras tres de menor capacidad en las zonas más alejadas. Independientemente de la infraestructura de éstas, la situación que se vive en el resto de la provincia y en especial en las localidades limítrofes es aún más preocupante. El sector agrícola presenta serios retrasos e incluso pérdidas por la falta de combustible.

Los productores deben buscar alternativas incluso en otras localidades, como Eldorado o San Vicente, para evitar pérdidas, en especial cuando se trata de productos que pierden calidad e incluso se echan a perder rápidamente. Entre algunas actividades que están siendo perjudicadas se encuentran la yerba mate, el mamón, la leche y el maíz.

En el caso de la yerba mate, los productores recurren a las reservas para disponer del combustible que les permita transportar la hoja verde o avanzar con las demás actividades. “Las cosechas vienen todas atrasadas por la escasez de combustible o te venden Euro (premium) que vale muchísimo, no podés poner en un camión o un tractor Euro diésel. Es una catástrofe lo que está pasando, algunos secaderos están con poca hoja verde, pedimos encarecidamente se solucione el problema”, indicó Ariel Steffen, productor yerbatero de San Pedro.

Al momento de abastecerse, el productor se enfrenta a la escasez y la limitación de cargar entre 50 y 200 litros y el inconveniente de transportar ese combustible hasta las chacras, ya que en algunas estaciones de servicio no aceptan cargar en bidones.

Situación similar fue la planteada por los productores de paraje Polvorín de Pozo Azul. “Tenemos que ir a San Pedro o San Vicente para conseguir combustible para el otro día cargar la leche, la camioneta que usamos para recolectar la leche la usamos sólo para ese fin; en Irigoyen no cargan en bidones. Ese movimiento, sumado a la disminución en la cantidad de litros producidos, representa incrementar un 30% el valor del producto final. Hay días que no podemos ir al campo porque no tenemos combustible en los tractores”, señaló al respecto Erico Senger, productor y presidente de la Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Polvorín.

En la misma realidad están los productores de la Cooperativa Agrícola y de Servicios Azul Limitada, también dedicados a la producción de quesos, quienes plantearon que además del desabastecimiento, el valor del combustible en las estaciones de servicios de Pozo Azul es de entre 20 y 30 pesos más caro que en las localidades vecinas y también contaron los inconvenientes de este faltante en la producción de mamón.

“Yo hace diez años que estoy con el cultivo de mamón y es la primera vez que atravesamos un momento tan complicado para transportar la fruta que va a Córdoba y Santa Fe. Estamos con inconvenientes para transportar la cosecha, los camiones que tienen que llevar la producción llegan con tres días de retraso”, expresó Héctor Schmidt, productor de mamón y presidente de la entidad.

También en el maíz

La falta de soluciones e incertidumbre sobre la normalización del abastecimiento preocupa también a los productores de maíz, como el caso de la familia Frey, de colonia Santa Rita, en San Pedro, donde en los próximos días tendrán que comenzar a preparar la tierra y utilizan maquinaria que se mueve a base del combustible.

“Estamos viendo de comenzar a guardar, porque cómo está el panorama, cuesta mucho conseguir, el precio sigue subiendo. Para todas las actividades en la chacra se complica y dependemos del combustible para avanzar con las tareas durante julio y agosto. El tema es que cargan hasta cierta cantidad de litros y eso no nos favorece por la cantidad de litros que necesitan las máquinas”, señalaron desde la familia Frey, que anualmente planta más de 20 hectáreas de maíz.

Para tratar de revertir la situación, algunos almacenan pequeñas reservas, aunque éstas se van terminando con los faltantes.