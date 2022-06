Rubro de la construcción: buscan mano de obra calificada y piden regular los planes sociales

miércoles 01 de junio de 2022 | 12:50hs.

De acuerdo a cada municipio, la demanda de empleo es diferente. En Iguazú buscan mano de obra calificada, en Montecarlo -en especial el sector de la yerba mate- no consiguen empleados para la tarefa por los planes sociales y en Eldorado se mantiene estable.

En la Ciudad de las Cataratas, desde agosto del año pasado las grandes empresas se encontraron con problemas para cubrir las vacantes en el staff en hoteles y restaurantes. Se trata de mano de obra calificada con manejo de idiomas y técnicas de trabajo que actualmente escasea en la ciudad.

Muchas empresas optaron por dirigir la búsqueda de personal hacia otras localidades, sin embargo, no han tenido éxito. Actualmente la mayoría de los puestos a cubrir son los altos cargos jerárquicos de hoteles 5 estrellas y los locales gastronómicos, que tienen dificultades para cubrir puestos de altos mandos de la cocina.

La búsqueda de mano de obra calificada en otras provincias se ve opacada por diferentes ítems que escapan a las empresas. Si bien las ofertas son acordes a los anhelos de los postulantes, muchas veces la ciudad no ofrece los beneficios y los estándares que buscan los futuros empleados. “A veces logramos que vengan a entrevistas, conocen la ciudad, pero cuando preguntan por los servicios, alquileres, profesionales médicos, entre otros ítems necesarios para que un profesional se establezca en Iguazú, muchos rechazan la oferta o se inclinan a buscar trabajo en Foz de Iguazú”, explican varios empresarios.

Cada vez más difícil

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú, Joaquín Barreto resaltó: “Ya lo veníamos hablando desde el año pasado, esta dificultad para conseguir personal profesional o mano de obra calificada es cada vez más difícil. Actualmente los comercios gastronómicos están más complicados y constantemente están buscando personal. Lamentablemente no contamos con personas con los conocimientos necesarios para cubrir los puestos”

Al respecto, Damaris Fernández titular de la Oficina de Empleo en Puerto Iguazú, comentó que trabajan constantemente con empresas, a través de los programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y Te Sumo, que proponen importantes beneficios para el empleador: “Ofrecemos a las empresas los programas para lograr la inserción laboral de los jóvenes que están en busca de su primer trabajo, en el marco de este programa. La mayoría de los postulantes no cuentan con experiencia previa y es la empresa la que accede al programa con el compromiso de formarlos. Muchos de los jóvenes del programa han sido contratados por los empleadores y pasaron a planta permanente”.

Además, realizan intermediación laboral que consiste en una preselección de perfiles para las empresas que buscan postulantes específicos. “Consiste en relacionar nuestra base de datos de personas que buscan trabajo con las empresas. Muchas veces recibimos pedidos de perfiles concretos y en base a nuestro sistema, en el que son cargados los currículums de los postulantes, hacemos una preselección y luego las empresas realizan las entrevistas. En el caso de que alguno de los preseleccionados fuera contratado, nos dan aviso para dejarlo asentado en el sistema”, remarcó Fernández.

Se mantiene estable en Eldorado

Las cámaras empresariales de Eldorado consultadas coinciden en que en los últimos meses el empleo se mantiene estable.

Abel Gauto Fechner, de la Asociación Maderera y Afines del Alto Paraná (Amayadap), explicó: “Tuvimos un fuerte crecimiento del empleo en los dos años anteriores, pero en los últimos meses se da un estancamiento, debido a que bajaron las ventas y se está dando un sobrestockeo en las empresas. Hubo una gran demanda debido a que se incrementaron pedidos internos y exportaciones, pero desde hace unos meses eso cambió”.

Con respecto a las perspectivas para el futuro indicó: “Estamos a la espera que se implementen algunas medidas para ayudar al sector, tanto desde el orden provincial como del nacional. Son medidas que venimos solicitando desde las cámaras empresarias para ver cómo evoluciona el sector. Una de las cosas que solicitamos es que se conforme nuevamente la mesa forestal nacional, donde todos los sectores que formamos parte del sector forestal podemos proponer algunas medidas concretas. Hasta tanto no esté claro el panorama, es difícil saber cómo evolucionará el empleo. Hasta ahora, las empresas vienen aguantando porque esa gente ya está trabajando, quiere trabajar, y nosotros nos sentimos responsables de mantenerles el trabajo. Esperemos que las cosas mejoren y ahí aumente la demanda de mano obra”.

Cámara de Comercio

Por su parte. José Rafael Agüero, presidente de la Cámara de Comercio de Eldorado (Caciel), presentó un panorama similar: “El empleo está prácticamente igual. No hay un crecimiento ni una disminución de la cantidad de empleados. La situación es complicada por la inflación que dificulta mucho al comercio. Entonces, muchos comerciantes están utilizando los planes que se dan a través de la Oficina de Empleo, por los que a un empleado nuevo se lo toma a prueba por tres meses y una parte del sueldo lo paga el Estado”.

No obstante, indicó que no es un trabajo estable, sino que sirve para ir paliando la situación. “Con respecto al futuro, habrá que ver qué sucede, hoy los comerciantes están en dificultades no sólo por la inflación, sino que también la situación de la falta de gasoil afecta a algunos rubros. Por suerte, hasta ahora, por lo menos en Eldorado, no se ve algún tipo de desabastecimiento, salvo pequeñas excepciones. Pero habrá que esperar a ver qué pasa en el futuro para ver qué pasará con la demanda de mano de obra o la oferta de empleo”, concluyó.