La discusión por el pacto con Milei abrió una grieta en JxC

viernes 29 de abril de 2022 | 6:02hs.

La figura de Javier Milei sigue generando diferencias en Juntos por el Cambio, luego de que las socias del PRO, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, polemizaron ayer sobre la incorporación o no del diputado liberal a la coalición opositora que integran también la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Bullrich, presidenta del PRO, reclamó una “mayor democracia, amplitud y transparencia” en la metodología de debate de la mesa directiva de JxC, que se reunió y dijo que “no hay que cerrarle la puerta a nadie” al cuestionar la exclusión del diputado libertario de formar parte de la coalición opositora.

Por su parte, la diputada y ex gobernadora Vidal ratificó lo resuelto por la coalición: “La discusión con Milei está terminada, Juntos por el Cambio no quiere que venga y él no quiere venir. Milei no es parte de JxC y quiere quebrar al único espacio político que puede ganarle al kirchnerismo”.

El miércoles, durante la reunión de la mesa de JxC, se aprobó un “manual de buenas prácticas” que establece que para la eventual incorporación de nuevos partidos debe haber “unanimidad” de todos los integrantes, en lo que fue presentado como un rechazo a la posibilidad de sumar a Milei para las elecciones del año próximo.

En respuesta al comunicado de JxC, Milei respondió: “Lo único que se hizo fue poner de manifiesto el comportamiento fascista que tiene Juntos por el Cambio porque básicamente ellos plantean una lógica de falso dilema y se arrogan ser los únicos opositores al kirchnerismo”.

“Juntos por el Cambio es parte del problema y no de la solución, por lo que en el fondo lo que están haciendo es una defensa del status quo”, aseveró el economista.





Larreta propuso hablar del tema

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue quien introdujo el tema para discutir, con la idea de ponerle algún límite a Milei. Entonces, las críticas más fuertes a Milei comenzaron a escucharse desde el radicalismo y la Coalición Cívica. “Lo único que aporta es un show mediático, es un tipo peligroso. Y sus ideas son impracticables”, atacó Lousteau. Gerardo Morales, su rival interno en la UCR también lo cuestionó y habría pedido incluirlo con nombre y apellido en el comunicado. Mauricio Macri, en cambio, cree que es un “loco pero con buenas ideas”. Por eso tuvo varias charlas con él. Sin embargo, coinciden tres fuentes, cuando vio que el debate escalaba, el ex presidente pidió darle un cierre. “Si total él no quiere estar con nosotros”, acotó el ex presidente.