Liga de Puerto Rico: Timbó goleó y se afianza en su grupo

viernes 15 de abril de 2022 | 11:45hs.

El Club Timbó de Jardín América derrotó como visitante 3 a 0 a Hipólito Yrigoyen por la séptima fecha de la zona sur de la Liga Regional de Puerto Rico y con este resultado, el verde jardinense está tercero en su grupo.

El compromiso se desarrolló ayer jueves por la tarde en la Cancha Municipal de Hipólito Yrigoyen, donde el conjunto visitante superó ampliamente al anfitrión por 3 a 0 con goles de Esteban Mendoza, Franco Insaurralde y Axel Fontana, todos en el segundo tiempo.

Con este resultado, Timbó suma 8 puntos en la tabla de posiciones en su zona, ya cumplió sus dos fechas libres ya que el grupo cuenta con 5 equipos y en la octava fecha, recibirá al líder Atlético Leoni, por lo que en caso de ganar, quedaría escolta de su rival, porque Atlético Jardín América está en segundo puesto y cumplirá su fecha libre.

A su vez, en el otro compromiso de la misma zona, Esperanza de Capioví va a recibir a Atlético Hipólito Yrigoyen, donde en el caso de ganar el verde capiovisense en caso de ganar podría sellar su clasificación a cuartos de final.

El condimento especial del fin de semana son los clásicos en la zona norte, en el que el líder Atlético Garuhapé será local ante Mandiyú en la cancha Municipal de Garuhapé. A su vez, Papel Misionero de Capioví jugará ante Atlético Demisiones en el clásico capiovisense y además competirán Belgrano de El Alcázar ante 25 de Mayo de Puerto Rico.

En caso de ganar Atlético Garuhapé a Mandiyú, seguirá como único líder de la zona norte ya que cuenta con 11 puntos y su archirrival cuenta con 10 unidades junto con Belgrano de El Alcázar.

Justamente, dicho grupo en último lugar está Atlético Demisiones con 7 puntos y en caso de ganar podría alcanzar al líder.

Partidos zona norte:

Atlético Garuhapé vs. Mandiyú

Papel Misionero vs. Atlético Demisiones

Belgrano de El Alcázar vs. 25 de Mayo de Puerto Rico

Zona sur:

Club Timbó vs. Atlético Leoni

Esperanza de Capioví vs. Atlético Hipólito Yrigoyen

Libre: Atlético Jardín América