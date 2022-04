Teatro con conciencia y perspectiva

domingo 10 de abril de 2022 | 10:00hs.

El arte es sensible. Las expresiones artísticas son instancias en las que todo lo que se pone en juego llega al otro con un mensaje más profundo y amoroso. Y el teatro, esa instancia en la que no sólo se pone el cuerpo sino se narran y construyen historias y contenidos, es primeramente un espacio de intercambio de sentidos.



Por ello, la 32ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro que se viene celebrando a pleno en varias salas de Posadas late con la premisa de que las artes escénicas sean también vistas como una herramienta de conciencia y transformación social.



Con aforo repleto y un público que volvió a celebrar el reencuentro, las funciones se verán hasta hoy. Tras la instancia selectiva, en las primeras horas del lunes se conocerá la obra que resultará -por orden de mérito- la representante de Misiones en la fiesta nacional.



Con apuestas variadas los trabajadores y organizadores del sector se propusieron aminorar la brecha construida por la pandemia y volver a acercar al público a los espacios culturales. Por eso, además de la facilitar el consumo del teatro con entradas sin costo -aunque dejando a conciencia del espectador la importancia de revalorizar el quehacer cultural- este año también se implementó la puesta del colectivo intersalas, otro concurrido acierto de esta edición.



Pero además de las 24 obras en competencia, la fiesta también se llevó a cabo con espacios de intercambio y conversatorios, dirigidas a la comunidad teatral y al público en general. Cuestiones de género, puesta en escena, Ley Micaela y gestión y producción artística fueron algunas de las propuestas que tomaron relevancia.



“Fueron instancias muy interesantes. Lo que más rescato fue la participación de quienes estuvieron en el espacio y plantearon los desafíos que todavía hay respecto a la cuestión de género, lo que ya vienen haciendo y lo que piensan hacer en un futuro”, destacó a El Territorio Mayra Alvarado, responsable de la implementación de la Ley Micaela en el Ministerio de Cultura de Nación, haciendo hincapié en que Misiones viene trabajando en la transformación social.



“Estuvimos en la inauguración, vimos la presentación de Misiones Violeta y me parece que esa experiencia da cuenta de algo que se está moviendo, repensando. Es una apuesta que genera performances que ayudan a habilitar preguntas. Siempre hablamos de eso: generar incomodidad, movimiento”, agregó la capacitadora quien disertó en un encuentro en Posadas y desde 2020 trabaja con el proyecto de aplicación de la Ley 27499, sobre capacitación obligatoria en género (Ley Micaela) para la Nación.



Sobre la propuesta celebrada en la Tierra Colorada, una capacitación pensada como una herramienta de transformación y habilitación de espacios de intercambio y sentidos, resaltó que sólo el quehacer teatral tiene esa particularidad de poner el cuerpo, narrar historias y ficciones, o poner en juegos vínculos e identidades; “esa instancia para repensar todo”. Por eso, “nos pareció muy interesante pensar y construir esos contenidos desde estas perspectivas. El teatro es una instancia muy interesante para pensar en la transformación social que tenemos como desafío”, aclaró.



La jornada tuvo dos momentos: una primera instancia vinculada a pensar sobre las experiencias, acciones, lugares y vínculos propios; y otro dedicado a la producción cultural a partir de lo aprendido y deconstruido.



“Siempre se trata de llevar un hilo conductor sobre la capacitación. Sin embargo, cada experiencia es distinta porque se aborda a partir del contexto, la vivencia y lo que surja del intercambio entre los participantes. En este caso tratamos de vincular los estereotipos, las desigualdades, las brechas de género, los roles masculinizados, la sociedad patriarcal; todo pensado desde las salas, desde cómo pensamos los guiones y más”, reflejó Alvarado sobre la propuesta trabajada por los teatristas misioneros.



También rescató que el sector cultural de Misiones viene trabajando desde hace tiempo la cuestión de la perspectiva de género y que se trata de una largo camino recorrido y que aún tiene un trecho por delante: “La deconstrucción es un proceso complejo. En nuestro recorrido de vida el patriarcado fue calando en nuestra historia. Es un ejercicio complejo desarmar todo eso pero es un paso inmenso repensar si los estamos haciendo bien, generar preguntas e incomodidades, antes ni lo pensábamos”.



En ese sentido, la deconstrucción representa una formación continua. “No es una cuestión que se aprende y finaliza, sino que son procesos de formaciones y sensibilizaciones continuas donde todo el tiempo tenemos que seguir actualizándonos. Todes, todo el tiempo vamos haciendo ese proceso”, destacó.



Así, el teatro, cual herramienta cultural de transformación, se cimienta como un espacio propicio para poner en juego las sensibilidades y cuestiones vinculadas al cuerpo y los imaginarios que nos habilitan a llevar mensajes que a veces son muy resistidos y que quizás, a través del arte, podría llegar de un modo más amoroso y consciente.

Para agendar

18

Fatto in casa (grupo de teatro José Cipolla). Sala Nirvana.



19.15

Takuareté, Cuerpo Tacuara (Tierra Colorá). El Galpón Centro Cultural Comunitario.



20.30

Sicarios (grupo teatral No Sabemos todavía). Espacio Reciclado.



22

Amigas desgraciadas (Expres-arte grupo teatral). Sala Tempo.



23.30

La Agonía de Shylock (grupo Pies de caña). Centro Cultural Vicente Cidade.



00.30

Veredicto de jurado, cierre de la fiesta