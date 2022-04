Abrirán mesas de trabajo para definir cómo sumar una hora más de clases

sábado 09 de abril de 2022 | 5:00hs.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, presentó ayer ante sus pares provinciales el proyecto para que se dicte una hora más de clases en las escuelas primarias del país. Si bien el objetivo nacional era que la iniciativa entre en marcha el mes próximo, aún no hubo aprobación de las provincias y se resolvió que cada jurisdicción abra mesas de debate con distintos actores de la educación sobre cómo implementar esta medida.



Por Misiones participó el titular de la cartera educativa, Miguel Sedoff, quien al finalizar el encuentro que se concretó en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, dialogó con El Territorio y señaló que hubo diversos puntos de debate, el principal se centró en lo relacionado a la extensión de la jornada en la escuela primaria.



“Entendemos que es una idea razonable y no solamente es una idea sino que es el cumplimiento de una norma, ya que la Ley de Financiamiento Educativo establece que debemos tender hacia la escuela primaria de jornada completa, por lo que nuestro compromiso es articular las acciones tendientes a aumentar el tiempo escolar de manera tal que pueda ser posible en cada una de las jurisdicciones”, indicó el funcionario provincial.



En otro tramo explicó que la medida debe ser debatida por los diferentes sectores antes de su puesta en marcha.



“Por supuesto que no es una decisión que se pueda tomar de un día para el otro, hay que hacerlo construyendo consensos y con la participación de todas aquellas personas y entidades que tienen interés en la comunidad educativa como los padres, docentes, directivos, etcétera”, sostuvo al tiempo que agregó que la semana entrante definirán cuándo y cómo se realizarán esas convocatorias al debate.



Como balance general de esta 117º asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), destacó: “Fue un buen Consejo Federal de Educación del cual nos vamos con el compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad educativa de todos los estudiantes”.



25 horas

Por otro lado, para Perczyk el objetivo de fondo y central es lograr “un piso de 25 horas semanales” de clases. “Vamos a conformar mesas de trabajo con los distintos sectores como gremios, docentes y los ministerios de Educación de las provincias, para avanzar con la extensión horaria y llevar la jornada escolar a un piso de 25 horas semanales”, sostuvo el ministro nacional.



“Tenemos que impulsar esta discusión. Estamos convencidos de que más días y horas de clases son fundamentales para mejorar los aprendizajes de los chicos”, comentó.



Una de las ideas es que esa hora extra de clases se dedique principalmente a profundizar los contenidos de áreas troncales como Lengua y Matemática. Más aún cuando esta semana se conoció el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación donde quedó a la vista que a nivel nacional sólo 16 de cada 100 estudiantes que comienzan primer grado de primaria llegan al final del secundario en el tiempo teórico esperado y con conocimientos suficientes de esas dos asignaturas.



Perczyk también indicó que el debate de ampliar las horas de clase no es una idea de esta gestión, sino que “empieza escrito por todos en la Ley de Educación” y aseguró que la escuela primaria “tiene que ser de 40 horas semanales”.



“El objetivo es llegar a esa jornada completa y donde no podamos hay que lograr una jornada de 30 y que nadie tenga menos de 25 horas”, insistió.



De todos modos, Perczyk aseguró que ampliar el horario de clases “se hará respetando todos los derechos laborales de nuestros trabajadores, que son una parte esencial de nuestra comunidad”.



“Es un trabajo y una inversión muy grande, y esto es para ampliar los derechos de los pibes y los trabajadores y con garantías de que el financiamiento del Estado va a estar este año, el próximo y todos”, destacó.



Para aplicar esta hora extra de clases, la Nación había dicho que iba a invertir 18 mil millones de pesos aproximadamente, cubriendo así el 80% del dinero para abonar los salarios, del porcentaje restante se deberán hacer cargo las provincias.



Paritaria

Diferentes gremios como la Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), también presentes en la reunión del CFE, salieron al cruce de las declaraciones y pidieron la urgente apertura de la paritaria nacional docente.



“Planteamos que es urgente y necesario que se defina la inversión educativa para lograr un avance progresivo y contar con más escuelas de jornada extendida y completa como establece la ley, partiendo por garantizar la infraestructura suficiente, el equipamiento adecuado, la creación de cargos necesarios y con las propuestas de formación docente adecuadas que acompañen el proceso”, dijo la Ctera.



En particular, los gremios misioneros también solicitaron esta semana más definiciones y claridad sobre esta propuesta nacional y de aprobarse poder discutir sobre la situación salarial. Además reclamaron sobre las condiciones edilicias de las escuelas provinciales y la movilidad tanto para los docentes como los estudiantes, que deberán modificar sus rutinas.



Convenios

Durante el encuentro en Ushuaia también se firmaron convenios bilaterales con transferencia de recursos para las provincias para la implementación de la Educación Secundaria Profesional y se homenajeó a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas al cumplirse 40 años del conflicto bélico.



“Se crearán quince escuelas técnicas nuevas a partir de la primera licitación y 20 en la segunda, y hay un trabajo muy importante del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet). Hoy hay 522 comisiones abiertas en todo el país de secundaria profesional”, dijo Perczyk.



En esa línea agregó que van a “invertir 22 mil millones de pesos este año para la Educación Técnica Profesional además de los 100 edificios. La Educación Técnico Profesional es una de las claves para el desarrollo de la Argentina”, afirmó.



Por su parte, el CFE aprobó los Lineamientos Estratégicos 2022-2027, por una Educación justa, democrática y de calidad.



El acuerdo federal implica una planificación de las acciones a desarrollar en los 24 sistemas educativos para los próximos cinco años, a fin de recuperar la normalidad en el funcionamiento escolar con la inclusión de todas y todos los estudiantes y un objetivo común de alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país.



“También fue muy importante la firma de un convenio entre Arsat y el Ministerio de Educación de la Nación para garantizar la conectividad del 90% de los estudiantes del país antes de fin de año, tomando a Misiones como una de las primeras en las que se va a trabajar”, dijo al respecto Sedoff.

