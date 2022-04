Actividades culturales y religiosas para vivir la Semana Santa

domingo 03 de abril de 2022 | 6:00hs.

Ya falta muy poco para Semana Santa y muchos misioneros desean celebrar su fe con actividades conmemorativas y, por qué no, otros aprovechan para conocer un poco más de la provincia.



Capital del Trabajo

Las gigantes y alusivas decoraciones referidas a la fecha con decorados de conejos gigantes, huevos, cubos con decoraciones infantiles explicando lo religioso y espiritual de la Pascua hacen de la plaza de Eldorado un hermosolugar para visitar.



También, como parte de las actividades, uno de los atractivos que se lleva adelante es la exposición de huevos de Pascua adornados y pintados por artistas locales en la céntrica plaza Sarmiento, del kilómetro 9 de la localidad.



El cronograma de actividades, religiosas, comerciales y turísticas continúa del 11 al 14 de abril y habrá unaFeria de Pascua ‘Eldorado Produce’ de 7 a 20. También se desarrollará elPaseo del Chocolate de 17 a 22, en el que el público podrá degustar y adquirir las diferentes variedades de huevos de pascua de productores locales enplaza Sarmiento. El 13 de abril los más pequeños podrán disfrutar de unaTarde de Conejos de 19 a 21 también en laplaza Sarmiento.



El 14 y 16 de abril habrá un city tour por las iglesias, remarcando lo religioso de la Pascua. El 14a las19 se realizará la Misa Criollaen la plaza Sarmiento. Y el 16 de abrilde 7 a 20 los feriantes locales realizarán la Feria de Pascua ‘Eldorado Produce’.



El domingo 17 se desarrollará el Festival Musical Cristiano y Tarde de Conejos a las 18 en la Costanera Eldorado. Habrá Feria Eldorado Produce los lunes, martes, miércoles, jueves y sábado



El intendente de la ciudad de Eldorado, Fabio Martínez, destacó el trabajo de todo el equipo para que cada evento de Eldorado Brilla sea más grande y refleje las energías cada acción que año a año crece con el acompañamiento de toda la comunidad.



Con el mate acompañando

Desde el 2 de abril y hasta la Semana Santa propiamente dicha, existen diferentes actividades en Apóstoles, epicentro de la religiosidad en la zona Sur de Misiones. A esto se suman los tours yerbateros, cosechas de peces, paseos y ferias artesanales, cicloturismo urbano, taller y exposición de pesankes, cabalgatas entre otras.



El Jueves y Sábado Santo se desarrollará un tour étnico religioso recorriendo los diferentes lugares religiosos de la ciudad (salida a las 9). El jueves habrá un tour yerbatero recorriendo establecimientos como Amanecer Campero, Plazoleta del Peregrino, Monumento al Pesanke, Portal de Apóstoles entre otros (salida a las 16).



Además, paseo y Feria Gastronómica de Semana Santa con show y espectáculos.



El Viernes Santo tendrá lugar el recorrido de las Siete Iglesias pasando por edificios de Apóstoles, Las Tunas, Tres Capones y Azara (salida a las 14). Habrá recolección de hierba medicinal “marcelita” y adoración al Santísimo.



Actividad central Adoración de la Plaschanétsia (Santa Sábana), en las Iglesias de Rito Ucraniano, durante todo el día.



También se desarrollará el Vía Crucis Viviente desde San Pedro y San Pablo hasta la Santa Cruz de los Milagros. Solemne celebración de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo (a las 18). Por otro lado el sábado 16 se hará la visita a La Rosita.



Salida desde Casa del Mate a las 9.30 y el Tour Yerbatero: Establecimiento San Nicolás, Monumento al Pesanke, Portal de Apóstoles (salida a las 10). Se suman también visitas al Portal y Oratorio de Apóstoles (abierto desde las 9 hasta las 16). La bendición de alimentos será en la Iglesia San Pedro y San Pablo a las 18 y en la Iglesia Santísima Trinidad a las 20.



Variedad en Puerto Rico

En Puerto Rico las actividades para Semana Santa incluyen feria, degustaciones, paseos y eventos culturales. Las actividades se inician el jueves 14 a las 10 con “Cocina en vivo en el Mercado Concentrador Zonal de Puerto Rico”. Posteriormente, se hacen visitas a fábricas de cerveza artesanal y alfajores, que funcionan en las instalaciones del mismo mercado.



En ese sentido, la directora de Cultura, Educación y Turismo, Ana María Hillebrand, detalló: “Para participar de la cocina en vivo en el Mercado Concentrador, la gente puede inscribirse en la oficina de turismo ubicada en el arco de acceso a nuestra ciudad, desde ahí se realiza el City Tour gastronómico”. Añadió que “la gente que quiera ir en forma particular, puede ir directamente al mercado concentrador, la cocina en vivo va a ser a las 10 y ahí podrán degustar los platos típicos de nuestra región”.



El viernes 15 y sábado 16 se realizará la Feria de Pascuas en el Paseo Mi Solar con la participación de productores locales, artesanos y números artísticos, “con respecto a la Feria de Pascua, empezará el viernes a las 17, ese mismo día, a las 20.30 será la apertura de nuestro evento cultural con la representación del Vía Crucis de nuestro ballet Martín Fierro y distintos números artísticos y el sábado será el espectáculo de Sonkoy, además de distintos espectáculos con artistas locales”, dijo la funcionaria.



“Además vamos a tener los circuitos turísticos, que salen también de la oficina de turismo, haciendo el recorrido cultural y de la naturaleza y terminan en la feria, el sábado por la mañana realizaremos turismo religioso, que va a ser la recorrida por diferentes capillas que tenemos en nuestra localidad acompañado por guías e integrantes de las de las colonias, o de los feligreses de esas capillas, dando algunas explicaciones relacionadas a su historia. También vamos a hacer una visita al monte Seguín, una visita de cuatro horas hasta el salto Tacuaruzú, así que tienen que ir preparados con la indumentaria correcta y con tiempo suficiente para disfruta de todo”.



Para participar de las actividades, los interesados podrán inscribirse telefónicamente, o en la Oficina de Turismo, “todos estos paseos tienen cupo limitado por la capacidad de las unidades que los van a trasladar y el domingo el trencito va a estar recorriendo la Costanera con un invitado especial para que los niños puedan sacarse fotos y disfrutar a pleno”.



Más al sur de la provincia

Para el Jueves Santo, en Tres Capones preparan cine familiar a las 19 frente de la municipalidad se recomienda llevar sillones y equipo de mate para pasar un lindo momento familiar. Habrá dibujos para los chicos y película familiar. El Viernes Santo se realizará el recorrido de Iglesias, visita guiada acercarse a la oficina de informes de Turismo. La Iglesia Ortodoxa Manto Protector de la Virgen abrirá sus puertas de 9 a 11 y por la tarde de 15 a 18. Quienes asistan con pantalón corto no podrán ingresar. En la Iglesia de la Natividad de la Virgen María se realizará una exposición de la Santa Sábana (plaschanetsla) y a las 8 comenzará la misa. La Capilla Nuestra Señora de Fátima estará abierta el viernes de 9 a 18.



Semana Santa en Iguazú

El cronograma de actividades cuenta con celebraciones eclesiásticas, muestra de artesanos, venta de productos alimenticios locales y mucha música en vivo. El viernes para comenzar a palpitar la Semana Santa el personal de ornamentación de la municipalidad dio inicio al trabajo de ambientación alusivo a la fecha en la plaza San Martín.



Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de la nueva propuesta de decoración y actividades programadas para la comunidad y turistas. Además el Museo de la Dirección de patrimonio Histórico estará abierto de jueves a domingo de 17 a 22.



El Jueves Santo en la plaza San Martín habrá exposición de artesanos y emprendedores a partir de las 17 (también el viernes, sábado y domingo) y, a las 19, show de tango Martín López Leitón y el Galván Tango Trío. Parejas de baile y trajes típicos. Más tarde, a las 21 se presentará el Ballet El Mensú y el Grupo Santa María



El Viernes Santo a las 19 tendrá lugar el Vía Crucis y el sábado a la misma hora se presentará el Ballet Nuevo Horizonte, en tanto que el Grupo Neike Producciones lo hará a las 21. El domingo el show también arranca a las 19 con la banda Los Remendados y a las 21 con banda Rutero Rock.



Al Cerro Monje

El Viernes Santo el escenario será el Cerro Monje, con la ya tradicional procesión y desde las 10 se realizará el Vía Crucis viviente organizado por la iglesia San Francisco Javier. Previamente habrán misas en la capilla del Cerro. Además, tendrán lugar exposiciones y venta de comidas y artículos alusivos a la fecha como también artesanías varias.



San Vicente con actividades

En San Vicente también se tendrá la oportunidad de degustar exquisitos platos típicos de la zona, como ser reviro, chipa, torta frita entre otros.



El Jueves 14 se realizará una visita guiada por el circuito cultural histórico en centro cívico, paseo de mitos y leyendas misioneras en el jardín botánico municipal Ivy Porá. A las 18 será la misa Criolla (Coral Oberá- Ballet Tupasy) en la escalinata de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Vicente de Paul. El viernes a las 16 tendrá lugar el Vía Crucis y celebración de la pasión.



El sábado 16 a las 10 se realizará la bendición de alimentos y a las 15 la Pascua en el jardín, búsqueda de huevos de Pascua en jardín botánico Ivy Porá. A las 17 será el Festival del Artesano, expo artesanal y afines (artesanía en madera, hierro, pintura artística, manualidades en tejido, cestería y reciclaje). Habrá gastronomía local: comidas típicas regionales, show musicales, sorteos de Pascua.



Para el domingo están programadas las misas a las 8.30 y 20.30 horas.



La misa más esperada

El Jueves Santo en San Ignacio tendrá lugar la Misa Popular de las Misiones en la Reducción Jesuítica de San Ignacio y al finalizar, Nahuel Pennisi subirá al escenario para deleitar a los presentes.



Tras el sentido de la Pascua

El predio ferial que posee Leandro N. Alem sobre avenida Libertador abrirá sus puertas con muestras temáticas que reflejan la pasión, muerte y resurrección de Jesús, tópico que se conjugará con otro sector donde la fantasía del conejo de Pascua y los huevos son la delicia de muchos niños.



De esta manera, las actividades comenzarán el sábado 9 y domingo 10 con la apertura del predio de 15 a 23 donde aparte de las grades ornamentaciones preparadas por los talleres municipales habrán muestras religiosas, paseos a cielo abierto y exposiciones de feriantes y emprendedores.



Habrán eventos como encuentro de coros para el último fin de semana, espectáculos musicales como la Misa Criolla entre otros, por lo que el intendente local, Waldemar Wolenberg dijo que “la entrada al predio será gratuita pero el visitante podrá ver diversos arreglos por toda la ciudad y visitar circuitos productivos, nuestro Arboretum con especies arbóreas única en Sudamérica y donde estamos haciendo un trabajo importante para que puedan hacer caminatas, avistaje de aves y disfrutar de un lugar espacial”.



En Concepción

Los días jueves, viernes, sábado y domingo de pascuas, en Concepción de la Sierra se realizarán visitas a los edificios emblemáticos del municipio, con una duración de aproximadamente 40 minutos, de 14.30 a 17.30.



Casa de la Cultura: constituye la primera casa registrada de Misiones, donde actualmente funciona el museo jesuítico. Allí se encuentra la maqueta de la reducción jesuítica de Concepción, obra de Juan Hedman y la sala jesuítica guaraní donde se aprecian las piezas más elaboradas de la antigua reducción. La apertura será de 9 a 12.30.



Se realizará un recorrido por la plaza de Concepción que permite comprender cómo fue el proceso constructivo de Concepción y su pasado como reducción. La parroquia actual, de 1904, guarda en su interior las reliquias que se cree pertenecieron a Roque González de Santa Cruz. Y en la capilla dedicada a él se resguarda un Cristo articulado tallado en madera de origen jesuítico.



Predio del Cabildo: visita al sitio donde se ubicó el cabildo de la reducción y que posteriormente se reutiliza como casa de familia. Reciente recuperado por el municipio, se encuentra en proceso de puesta en valor. En su patio se encuentra la imagen de la virgen sin cabeza. Una estatua tallada en piedra arenisca que originalmente decoró la fachada del templo.



Actividades en la capital

El Jueves Santo habrá City Tour Siete Iglesias desde las 8 con salida desde la plaza 9 de Julio. Las inscripciones se deben realizar al WhatsApp 376-4578395.



El City Tour La Jangada será partir de las 18 con salida desde la plaza 9 de Julio (también el viernes y sábado). Las inscripciones se realizan al WhatsApp 376-4167538.



Habrá un paseo peatonal guiado en la Bajada Vieja y el Monumento a Andresito de 16 a 20.30 (también el viernes), con presentación de la banda del Servicio Penitenciario.



El Viernes Santo se realizará el paseo guiado en bicicleta a las 15.30, con salida desde el Multicultural La Costanera. Las inscripciones se realizan al WhatsApp 376-4578395.



En tanto, el sábado 16 se realizará el Paseo Peatonal Guiado Casco Histórico, de 9 a 12 con muestra fotográfica “Memorias de nuestra ciudad”, salida desde plaza 9 de Julio. También el Festival de Colectividades y Feria de Artesanos en la plaza 9 de Julio, a partir de las 17.



El Domingo de Pascua se desarrollará nuevamente el City Tour “La Jangada” a las 18 con salida desde la plaza 9 de Julio.

Con la información de corresponsalías Eldorado, Iguazú, San Vicente, Leandro N. Alem y Puerto Rico