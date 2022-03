La vida en la cárcel de uno de los secuestradores de Cristian Schaerer

domingo 20 de marzo de 2022 | 0:15hs.

Horacio 'Potrillo' Maidana (61) y Rodolfo 'El Ruso' Lohrman (57), dos de los criminales más importantes de la historia argentina, se encuentran detenidos en Portugal condenados por una serie de asaltos a entidades bancarias en ese país. Además tienen procesos en otras naciones de Europa y en Argentina están procesados por el secuestro de Christian Schaerer, ocurrido en septiembre del 2003 en Corrientes.

Ambos están alojados en el Establecimiento Penitenciario de Monsanto, un presidio de máxima seguridad ubicado en Lisboa. El Territorio contó oportunamente que Maidana aceptó los cargos en su contra desde el principio del proceso, señalando abiertamente entonces (2018) que temía por su vida si es extraditado a Argentina. Lohrman, por el contrario, quiere terminar de cumplir su condena en el país e hizo los pedidos formales mediante su abogado.

Tras seis años de detención, este medio accedió de forma exclusiva a documentación en la que Maidana reclama mejores condiciones de reclusión y denuncia discriminación por parte del servicio penitenciario portugués contra los sudamericanos. Son presentaciones formales, la mayoría escritas de puño y letra a la que también adhieren otros reclusos. Es decir, Potrillo lidera estas protestas.

Las misivas permiten conocer, además, cómo es el día a día de quien es considerado por la Justicia Federal correntina como el ideólogo del secuestro del estudiante cuyo cuerpo aún no fue encontrado y su deteriorado estado de salud luego de una vida ligada al hampa en diferentes países de tres continentes.

En una queja formal dirigida al Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, escrita en portugués y con fecha de julio del 2021, señala que en la mencionada cárcel está alojado en una celda con camas y mesas de piedra en la que pasa 22 horas del día, con humedad en las paredes y sin ventilación. Allí él y sus compañeros tienen que secar sus ropas y toallas.

Señala que el poco tiempo que tiene libre alterna entre dos patios muy pequeños que tienen "olores nauseabundos, de orina y alcantarilla" ya que tiene que hacer sus necesidades contra las paredes y delante de los demás reclusos. Por estas y otras situaciones el asaltante y secuestrador se siente "humillado y rebajado, tratado como un animal, sin respeto por la dignidad humana".

También reclamó que no hay gimnasio ni biblioteca desde diciembre del 2019, que su correspondencia es violada y tiene acceso restringido a las llamadas o internet para comunicarse con sus familiares y cercanos e informarse. Maidana no tiene visitas en el presidio sino que habla semanalmente con su familia o abogados por videollamadas.

En otro tramo de la presentación denunció que hace cuatro años se rompió su dentadura postiza, que no fue reparada y por eso le cuesta ingerir alimentos.

"Yo Horacio Maidana, recluso n° 128 del Establecimiento Provisional Monsanto vengo por este medio a presentar denuncia penal contra la señora directora del EP Monsanto, la Dirección General de Reinserción y Servicios Prisional y el Tribunal de Ejecución de Penas de Lisboa por los siguientes delitos:

Violación de derechos de atención médica y cuidados de salud.

Discriminación en la atención médica y cuidados de salud.

Abuso de poder".

Así empieza una de las últimas presentaciones de ocho carillas escritas a mano con fecha del 10 de febrero de este año. En el escrito Maidana relata que cuando fue detenido en 2016 tenía lentes con "graduación uno" que utilizaba para leer y escribir y que en la actualidad lleva puestos unos anteojos con "graduación tres y medio" que le fueron obsequiados por un compañero detenido.

Señaló que necesita urgente una consulta oftalmológica para tener anteojos con prescripción ya que "la utilización de lentes con aumento inapropiado y de material de baja calidad corro el riesgo de quedar con daños irreversibles en mi vista".

Maidana expresó que se quejó en varias oportunidades y ante los entes mencionados sobre este padecimiento - y otros problemas de salud - pero que no obtuvo respuestas o los procesos fueron archivados. Cuenta que mediante un diagnóstico en base a cálculos propios le pidió a un amigo en España que le compre los lentes; éste lo hizo, los mandó, pero el EP no permitió que llegue a sus manos la encomienda. Lo calificó como "un acto inhumano".

Refirió que tiene fuertes dolores corporales. En febrero de 2020 fue trasladado a un médico por un padecimiento en el hombro, y el profesional - siempre en sus palabras - expresó que debían hacerle estudios y fisioterapia semanalmente para luego someterse a una operación. Sin embargo, ni el tratamiento ni la cirugía ocurrieron.

Añadió que posiblemente tenga una "hernia discal" producto de uno de los aseos de la celda en malas condiciones. Al respecto, desarolló que los guardiacárceles cortaron los cabos de las escobas y escurridores, que pasaron de un metro y medio a 50 centímetros, lo que hizo que él y sus compañeros tengan que limpiar durante siete meses agachados, en una mala postura. Maidana, según afirmó, tiene cerca de dos metros de estatura.

"La adulteración de los elementos de limpieza fue una acción ilegal, antirreglamentaria y abusiva del EP Monsanto que provocó daños en mi salud. Desde hace aproximadamente ocho meses tengo el hueso del hombro izquierdo fracturado, con una pérdida de movilidad del 75 por ciento. Por mis problemas de salud en la espalda, por mi hernia discal y el brazo izquierdo semiparalizado llevo ocho meses reclamando, pidieron a los servicios clínicos del EP que me consigan una consulta con el traumatólogo y me hagan placas de radiografía.

Los servicios clínicos me dicen que ya pidieron todo. Pregunto, sí ya está todo solicitado ¿por qué no me llevan al traumatólogo y a hacer las radiografías?", reclama en otra parte del documento. También hace referencias a dos detenidos europeos, uno portugués y otro italiano a quien nombra con nombre y apellido, quienes llevaban entonces muy pocos meses y recibieron otro trato: uno tuvo una consulta oftalmológica a los tres meses de solicitarla y otro que estuvo tres meses y recibió un tratamiento fisioterapéutico dos veces por semana.

Su detención y el proceso

Potrillo y el Ruso están detenidos en Portugal desde noviembre del 2016, cuando la policía local los interceptó mientras planeaban un asalto a un camión blindado en la ciudad de Aveiro. Ya estaban siguiendo sus pasos por otros hechos similares.

Luego se reconstruyó que tras los golpes la banda huía del país hasta organizar un nuevo atraco. En la clandestinidad hacían inteligencia, robaban autos de apoyo y esperaban hasta el horario de cierre de los locales a asaltar, cuando no había clientes y las cajas estaban abiertas. En total se hicieron con 235.000 euros.

En los ataques se valieron de la violencia extrema, el uso de armas largas, pelucas y máscaras. "Poné el dinero en la bolsa o acabo con tu vida", le dijo Maidana en portugués a una empleada de un banco mientras le apuntaba con un arma en la cabeza en 2015, según los reportes de la prensa de ese país.

En febrero del 2017, trece años después del secuestro del estudiante correntino en la capital provincial, se pudo establecer que los implicados eran argentinos y tenían un pedido de captura internacional emitido por Interpol. Como durante toda su vida se movilizaban con varias identidades falsas. Maidana hasta ahora sostiene a su alter ego Jairo Henry Casanova, de Venezuela.

En julio del 2018 el entonces titular del Juzgado Federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, procesó a Rodolfo José 'El Ruso' Lohrmann y José Horacio 'Potrillo' Maidana por el secuestro de Schaerer. Antes, el magistrado se había trasladado a la cárcel donde estaban alojados para tomarle declaración indagatoria, en la cual ambos se abstuvieron de declarar.

La determinación se firmó luego de la solicitud al requerimiento formulado en mayo de ese año por los fiscales federales Flavio Ferrini y Santiago Marquevich, responsables de la Fiscalía Federal Uno de esa jurisdicción y de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), respectivamente.

Además ordenó el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos.

Se consideró que ante el cúmulo de pruebas recolectadas en los dos juicios realizados por el caso en 2007 y 2009, está más que acreditada la participación de ambos en la planificación y ejecución del secuestro extorsivo.

Dávila detalló en más de 100 páginas que fue Maidana quien organizó el secuestro y convocó a los participantes, además de entablar las negociaciones telefónicas. Lohrmann, en tanto, se encargó de "sustracción y retención en cautiverio".

Por otra parte, en octubre del 2018 ambos fueron condenados en Portugal por los mencionados asaltos. Para El Ruso fue la pena más alta, 18 años y 10 meses, mientras que Potrillo recibió 18 años de cárcel. El fallo fue del Tribunal de Loures, compuesto por los jueces Elisabete Reis -presidente-, Ana Baptista y João Claudino.

Una vez que cumplan con sus deudas con la Justicia europea recién estarán en condiciones de ser trasladados a Argentina a responder por estos delitos.

Para la familia de Christian Schaerer solamente las declaraciones de alguno de ellos podría echar luz sobre el paradero de los restos del estudiante, que hace casi 20 años se encuentra en condición de desaparecido, en lo que se considera el secuestro más largo de la historia criminal argentina.

El secuestro ocurrió el 21 de septiembre de 2003. Según se pudo reconstruir, a las 23.30, cuando llegó a su casa del barrio Las Tejas de la ciudad de Corrientes a bordo de su auto Mercedes Benz y justo antes de ingresar al garaje, fue interceptado por cuatro delincuentes que mediante golpes y amenazas lo subieron a un Fiat Duna blanco.

Desde Las Tejas, Schaerer fue conducido hasta un galpón de la localidad de Saladas, a unos 110 kilómetros de la capital correntina. Allí se estima que el joven estuvo entre los días 22 y 23 de septiembre, hasta que la banda decidió llevarlo a una chacra de Paso de los Libres, donde permaneció aproximadamente quince días.

El cautiverio del estudiante correntino traspasó la frontera, porque luego fue cruzado por el río Uruguay hacia la ciudad brasileña de Uruguayana, donde estuvo otros quince días privado de su libertad en dos inmuebles distintos.

El 6 de noviembre, siguiendo las instrucciones de los secuestradores, la madre de Schaerer viajó primero a Encarnación y luego a Ciudad del Este, donde la hicieron recoger varias postas con indicaciones hasta dejar los 277.000 dólares del rescate en el lugar elegido. Ese dinero se repartió en la ciudad brasileña de Curitiba, pero a Christian nunca lo liberaron.

La última prueba de vida había sido entregada en octubre de ese año. En una grabación enviada a su madre y hermano, el muchacho dio detalles de su infierno: "Estoy todo destruido, estoy todo quebrado, todo lastimado, todo ensangrentado. Estoy sin comer, estoy sin tomar agua, si no pagan en pocos días me voy a morir. Estoy golpeado, estoy ensangrentado. Tengo la pierna rota, la rodilla rota, tengo la cabeza lastimada, tengo todo el cuerpo mutilado, tengo diez kilos menos y me falta un diente. Me faltan varios dientes, si me ven no me van a reconocer".

Su intento de fuga en Monsanto

En febrero del 2018, el juez Carlos Soto Dávila detalló a la prensa correntina que Horacio Potrillo Maidana quiso escaparse de la cárcel de Monsanto.

Las declaraciones se dieron antes de su viaje a Europa para imputar a los detenidos por el secuestro del estudiante correntino.

Según trascendió entonces el hombre estaba jugando al futbol cuando intentó escalar los muros del presidio utilizando diversas telas. Potrillo también estuvo preso en España, donde habría escapado en una visita al hospital, donde se arrojó desde un tercer piso.

Según se reconstruyó en base a las declaraciones del abogado de Lohrmann, el dúo huyó de Argentina luego de cobrar el dinero del secuestro. Primero habrían ido a Centroamérica y luego a Europa. El Ruso dijo que asaltó hasta en Asia.