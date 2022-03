El yoga como hilo de vida

miércoles 09 de marzo de 2022 | 2:30hs.

El yoga es una práctica que crece en Puerto Rico. Existen distintos espacios para realizar esta actividad y durante el verano, Adrián Oliva realizó distintos talleres específicos, workshops de yoga, destinados a profesores y practicantes en general, que busquen revolucionar sus técnicas.

“Todo está en tu interior”, alega el profesor en diálogo con El Territorio. Adrián creció en Puerto Rico y vive en Barcelona desde 2002, por eso aprovecha los veranos para volver a su tierra natal. En 2009 comenzó a practicar yoga en forma rutinaria, “practicaba todos los días, tenía un trabajo muy estresante, sentía que me iba a volver loco y también estaba rozando los 40 y mi cuerpo ya no era el de antes”, contó sobre su comienzo.

El profesional relató que luego de intensas prácticas, viajó a Los Ángeles para estudiar yoga con Bikram Choudhury, entre otros referentes, y se dedicó a enseñar. “Estudié con un montón de profesores, pero mi mentor es Tony Sánchez, que es un profesor de yoga integral”, detalló.

En esta línea resaltó que la práctica actúa a nivel físico y psíquico y que cada uno encontrará distintos beneficios. “Puedo contar lo que es yoga para mí, sin hacer spoiler y que cada persona lo descubra un poco de manera personal, pero sí que va cambiando. Si practicás algunos años, va cambiando de un evento social o físico a un momento de intimidad, aunque estés muy rodeado por gente. Te mirás a vos mismo, a tu cuerpo, a tu mente, a lo que quieras creer, y te vas regulando, perillando, de manera sensible”, reflejó.

Sobre su actualidad como docente Oliva explicó que se dedica a enseñar en Barcelona y las ciudades aledañas. Además en su sitio almayoga.online da clases en vivo y en streaming.

“Donde voy siempre hay yoga, los amigos siempre quieren clases de yoga, aunque esté cansado, y lo mejor de todo es que a veces no tengo ganas, y comienzo, y me doy cuenta que es lo mío”, refirió sobre su pasión.

En ese marco, recorrió distintos países para continuar la formación en la materia, sin embargo afirma: “Mis profesores más importantes son mis alumnos. No existe un profe si no hay alumnos”.

Por ese motivo es que Oliva desea ‘‘trabajar de esto hasta el día que me muera, no jubilación, para nada, propósito personal siempre, ayudar a la gente que esté mejor, más sana y más contenta”.

De la mano del polémico Bikram Choudhury, Oliva llegó a Los Ángeles en una experiencia que define, como trascendental. ‘‘Fue un freak total, yo soy profesor de Hot Yoga en principio, y ese training se daba únicamente en ese lugar, en un hotel 5 estrellas al lado de la playa, con este personaje Bikram Choudhury, lo podes ver en Netflix, hay un par de documentales. Fue una súper experiencia, nos llevaron al límite, es una técnica fuerte y a mí me encantó. Me encantó el training, Los Ángeles y la gente que conocí, todavía tengo amigos de ahí y fue una de las mejores experiencias de mi vida”.

Más allá de las distintas ramificaciones, el caracter inclusivo del yoga permite que cualquier persona lo practique. “Hay muchas formas de yoga, lo que ves en la tele y en las fotos es para inspirar, pero sentarte, respirar y estirarte un poco es yoga”, planteó Oliva.

A la hora de definirse explicó que se considera profesor de gimnasia hindú del siglo XX, ‘‘porque el yoga ha cambiado muchísimo en los últimos 100 años, de hecho, cualquier purista diría que lo que hacemos no es yoga, está muy influido por la gimnasia sueca, por el fitness, por un montón de cosas, hoy por hoy el yoga se ha occidentalizado, nuestra mente es diferente que la de un hindú o un tailandés y es gimnasia para el cuerpo y la mente’’, alegó.

Para Adrián, el yoga ha tenido una importante eclosión en los últimos 20 años.

‘‘Veo una explosión en todos lados, cada vez se habla más, cada vez hay más interés, sobre todo hay más interés en varones, en los últimos años el yoga había sido copado por mujeres, el yoga estuvo vedado a las mujeres hasta mediados del siglo XX, no podían entrar, practicar ni enseñar, y ahora es una actividad casi completamente dominada por mujeres’’, marcó.

El fenómeno también llegó a Puerto Rico como un signo de los tiempos que corren. ‘‘No creo que la única técnica sea yoga, pero sí que el yoga, como encuentro obligado contigo, con tu cuerpo, con tu energía, con tus pensamientos, hace muy bien, es muy barato; antes decía ‘tenés que estar vos y tu esterilla’, ahora digo ‘tenés que estar vos’. En realidad, si querés practicar, te sobra”, indicó Oliva.

Avizorando nuevas tendencias, concluyó que en esta explosión están surgiendo nuevas técnicas en todo el mundo. “Europa lleva la voz cantante en tendencias espirituales, cada semana podés hacer algún curso nuevo, hay muchas cosas dando vueltas”, refirió.

Respecto de su futuro, en tanto, anticipó su deseo de volver a la Tierra Colorada definitivamente. “Me encantaría volver a vivir un poco más a la naturaleza, tengo una cabaña perdida en el monte misionero. Europa me tiene un poco cansado, en estos dos últimos años con la pandemia y todo no me siento tan cómodo. Estaré nuevamente en Misiones muy pronto”.