Los personalizados entre las opciones de preferencia para el regalo del día del padre | El Territorio

La inflación es uno de los condicionantes a la hora de buscar un presente. Los combos y promociones cobran relevancia.

lunes 10 de junio de 2024 | 4:00hs.

Las opciones personalizadas cobran relevancia en San Pedro. Foto: Carina Martínez.

A una semana de celebrarse el día del padre y dónde el incremento de los precios no cesa, en especial sobre aquellos artículos como indumentaria, calzados o perfumería, los artículos personalizados cobran preferencia como regalo para el día del padre. Esto se debe tanto a los valores como en poder darle un toque personal a un detalle tan especial.

En San Pedro son varios los comerciantes que optaron por traer a la vidriera aquellas opciones para regalar a papá, todos los rubros muestran un importante incremento en especial lo que tiene que ver con indumentaria. Hoy día pensar en regalar una chomba, una camisa, una bermuda o un calzado no está al alcance de todos porque los valores han triplicado en comparación al año pasado.

Ante este panorama, y quizás también con la intención de darle un toque original al obsequio, quienes cuentan con sublimaciones o impresiones 3D, arman combos y tratan de mantener los precios a fin de que todos puedan encontrar un regalo para esta fecha tan importante. Cobran relevancia los combos y ofertas.

"Combo matero con termo, mate, yerbera y azucarera, combo "adadito" con set de plato cubiertos y portaplato, más la funda térmica para lata de cerveza y combo oferta de un llavero más señalador y combo remeras Familia que incluye una remera adulto más una infantil, son los que armamos y que atrae mucho, la mayor demanda se da en la última semana", indicó Ana Colorado, de Ana Creaciones.

En cuanto a las sublimaciones y las impresiones 3D, Ángela Farelluk, de AyM impresiones, detalló que "este año salió más lo que es sublimación, tazas, Chopp, jarro térmico, todo personalizado, de impresiones muy pocas cosas, lo que vendí de impresiones fueron las lámparas personalizadas, algo de llaveros y porta retrato, pero estoy con mucha demanda en sublimación para esta fecha".

En cuanto a los precios señaló que "de impresión 3d lo más barato son los llaveros a $800 después porta retrato $3500, la lámpara está $9000 y de sublimación la taza de cerámica blanca personalizada $4500 la mágica $5500, chopp de vidrio personalizado $7000 y jarro térmico de aluminio personalizado $10.000".

En ambas situaciones aseguraron incrementos al triple en lo que respectan los insumos desde año pasado a hoy, pero se trata de un rubro con muchas opciones para no llegar con las manos vacías. En tanto, lo más interesante y que gusta es poder darle el toque personal.

Aumentos

En El Soberbio, el Día del padre llega con más del 150% de aumento con respecto al año pasado. Por ello, las familias buscan precios, y ofertas a la hora de elegir el regalo. Según indicaron los comerciantes consultados, sin lugar a dudas, este año será un festejo más gasolero debido al alto índice inflacionario en el país.

Los obsequios presentan distintos precios de acuerdo al tamaño, calor y preferencias de marcas. También hay muchas familias que fabrican sus propios regalos con materiales que tienen en sus casas. En cuanto a los precios, en diferentes comercios de la localidad indicaron que los jeans de segunda marca arrancan en $20.000 al igual que las remeras mangas largas. Las zapatillas se encuentran desde $35.000, un sweater se consigue a $18.000 y los cintos de cuero a $15.0000.

Con respecto a la mesa del domingo, de acuerdo a un relevamiento rápido realizado en El Soberbio, será necesario disponer de 50 mil pesos para hacer el típico asado argentino con ensaladas, bebidas, y algún postre. La costilla se consigue a $8000 el kilo, los choricitos desde $3900 el kilo y la pata muslo a $2740 el kilo. En tanto, las tortas se consiguen desde $10.000 el kilo, dependiendo también del relleno. Los postres desde $12.000 y los chocolates desde $5.500. En tanto, una caja de bombones arranca en los $6.000.

En Posadas

Desde la ciudad capital, el encargado de Laredo hombres, Isidro Ruíz, aseguró que de cara al día del padre ya hay bastantes consultas. “Estamos preparando descuentos especiales en prendas específicas para la ocasión. Por ejemplo 20 por ciento de descuento”. Luego añadió que “las ventas salen sobre todo con el beneficio del Ahora Misiones, que es con Macro y Galicia de lunes a miércoles con reintegro del 20%”. Por otro lado, destacó que también tienen el programa cuota simple. “Es un beneficio de Nación con varias tarjetas y se agregaron más cuotas sin intereses. Antes eran hasta 3. Ahora son 3, 6, 9 u 12”.

Sobre precios, relató que a partir de $97.000 cuesta una camisa de marca. Un abrigo sobretodo sale desde $390.000 marcas Rinaldo o Azzaro. Por último hizo hincapié en que “los clientes que conocen los artículos de calidad, siempre vienen y eligen”. Sostuvo que más allá de los precios, la inversión en una ropa de calidad es algo muy común. “Se trata de una vestimenta que te va a durar de manera prolongada, y de esta manera pagan algo más caro en cómodas cuotas”.

Por su parte, Mercedes Moreira, encargada de LeUtthe, coincidió que “las ventas vienen cada vez más bien y que no existe competitividad con Paraguay”. Añadió que el comercio tiene un descuento con la compra de más de $60.000 puede abonar tres cuotas sin interés con cualquier tarjetas. Al ser una franquicia multinacional no se adhiere al programa Ahora. “El consumidor posadeño sigue eligiendo marca, calidad, y aprovecha las tarjetas. La competitividad con Encarnación no la sentimos porque nuestros clientes nos siguen eligiendo por la calidad y también los buenos precios”, recalcó Moreira.

En este local ubicado en Bolívar entre Colón y San Lorenzo, se consiguen buzos de niños desde $12.000, remera mangas largas desde $8.400, y mangas cortas desde $7000. En cuanto a hombres, las remeras mangas cortas están $7.999, jeans a partir de $27.999 y buzos desde $27.999.

En tanto, Morena Pérez, atención al cliente en Zoom-comercio dedicado a la venta de bazar-, aseguró que “las ventas vienen muy bien, y si ya hay consultas de cara al día del padre pero tendremos promociones y vidriera hecha a partir del próximo fin de semana”. Por otro lado, añadió que “las ventas tras el reventón y descuentos que ofrece el negocio van mejorando día a día”.

Corresponsalías San Pedro y El Soberbio