Abente y Possiel se destacaron en las series del Turismo Pista

sábado 05 de marzo de 2022 | 19:33hs.

La lluvia trajo buena suerte para los misioneros que toman parte de la 2° fecha del Turismo Pista, que se realiza en el Autódromo Concepción del Uruguay.

En la Clase 2, el posadeño Juan Pablo Abente (VW UP) cerró un buen día y se ubicó en la 6° posición en la segunda serie de la Clase 2.

Debido a la intensa lluvia que cayó en Entre Ríos, Abente no pudo mejorar la 38° posición logrado en la primera clasificación y largó en la 13° posición en la segunda serie.

Por la intensa lluvia se hizo difícil avanzar. Además, el ingreso del auto de seguridad hizo que se corte el ritmo de la competencia. En el segundo relanzamiento, Abente zafó de un múltiple despiste y se pudo meter 6° para ver la bandera a cuadros y sumar los primeros puntos en el campeonato.

“Fue una serie muy dura, había mucha agua en la pista no se veía nada, se hacía difícil avanzar y había que cuidarse de no irse afuera porque en las banquinas había mucho barro. Hoy la suerte estuvo de nuestro lado y pudimos sumar en la serie”, explicó Abente, quien mañana largará en la 18° posición.

En la Clase 3, el mejor misionero fue Jorge Possiel (Nissan March), quien llegó 6° en su batería. Mañana partirá 16° en al final.

Como las condiciones de pista y el clima no mejoraron para la clasificación definitiva Jorge decidió no salir a pista para cuidar los neumáticos del Nissan March. Desde el puesto 8 de la grilla partió Possiel en la tercera serie del día. La pista estaba sumamente difícil por la lluvia. En los primeros giros logró avanzar dos posiciones y en la cuarta vuelta venía quinto, pero antes del banderazo final piso barro en una de las curvas, casi pierde el auto pero logró mantenerse aunque quedó sexto.

Los ganadores de las series fueron: Thiago Martinez, Gabriel Melian y Luigi Melli, siendo la de Melli la más veloz. De esta forma Jorge Possiel partirá 16° en la final que se desarrollará a partir de las 12 y podrá verse por TyC Sports.

“Hicimos una buena serie, tenemos un buen auto, funcionó bien. Podríamos haber arriesgado más pero era peligroso quedarnos afuera, lastima el puesto que perdí con Vitar pise barro y casi pierdo el auto. En la clasifica de hoy decidí cuidar los neumáticos porque las condiciones eran peor que ayer y no iba a poder mejorar el tiempo”.

A su tiempo, el obereño Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta) hizo una buena remontada y terminó en la 7° posición en la segunda serie de la Clase 3.

A primera hora y por la lluvia, Urrutia no pudo mejorar su tiempo del viernes y largó 11° en la segunda serie. El obereño salió a buscar avanzar en la batería. Pese a las complicaciones de la pista Urrutia pudo ganar varios lugares gracias al gran auto que le entregó el Benincasa Racing. Urrutia llegó en la 7° posición y estará largando la final desde la 20° posición.

“Pudimos aprovechar el gran auto y avanzar, pese a la condición de pista. Recuperamos un poco lo que no pudimos mejorar en la clasificación. Mañana vamos a estar largando 20° y esperemos poder seguir avanzando”, relató Juan Pablo Urrutia.

El obereño Tomas Sniechowski rompió la caja de su Ford Fiesta. El misionero partía 11° en la tercera batería de la tarde y en las primeras vueltas logró avanzar pero luego la tercera marcha no funcionaba por lo que perdía tiempo doblando y con el transcurso de la prueba fue cayendo en el clasificador. Venía 13° cuando el barro provocó su salida de pista relegando varios lugares. Logró salir y completar la serie, cruzó la meta en el puesto 16°.

El eldoradense Luciano Viana (Toyota Etios) abandonó en la primera serie y no se pudo meter entre los 44 que largarán la final de mañana.

Mientras que Damián De Lima (Toyota Etios), tuvo un toque y no pudo terminar en la primera serie de la Clase 3. Bajo una intensa lluvia, se largó la serie y De Lima venía avanzando en la 7° posición peleando junto a Coltrinari pero faltando solo una vuelta para el final el subcampeón de la categoría lo toca al misionero y lo saca de la pista haciéndolo abandonar. Por el toque los comisarios deportivos resolvieron excluir a Coltrinari. De Lima ingresó a la grilla de la final y largará en la 44° y última posición.

“Venía muy bien avanzando, era la primera vez que manejaba en lluvia, ni en el misionero corrí con lluvia y me venía cuidando de todo para no ir al roce y vino el Coltrinari que es uno piloto experimentado y me pega y nos vamos los dos afuera. La verdad es que no entiendo que quiso hacer. Por suerte ingresamos a la final y estaremos largando en la 44° posición”, afirmó el piloto de Alem.