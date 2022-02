Valdés culpó a la yeta por el incendio que arrasa a Corrientes

sábado 19 de febrero de 2022 | 5:00hs.

El gobernador Gustavo Valdés culpó “a la yeta” de que Corrientes esté rodeado de fuego. “No es yeta, es negligencia”, le respondió con rapidez el diputado Germán Braillard. “Todos los estudios ambientales veían venir esta crisis”, acotó el legislador en su cuenta de Twitter. “La provincia no hizo nada, no es una cuestión de mala suerte. Todos los estudios venían diciendo que se venía una sequía y la verdad es que no se reforzaron los equipos en manejo del fuego, que prácticamente no hay”, amplió luego en una entrevista concedida al sitio Diagonales.

Braillard acotó: “No se tomaron cartas en el asunto, no se generó una brigada propia ni se capacitó a los bomberos voluntarios para que tengan más experiencia, ya que ellos están capacitados para atender emergencias civiles digamos, en ciudades, no tanto para eventos de estas magnitudes”, añadió el diputado provincial por el Frente Renovador dentro del Frente de Todos, que además preside el Partido Renovador de la provincia.

La frase que generó bronca

“En la provincia llovió sólo 30 milímetros en lo que va del año. Como decimos nosotros, Corrientes tiene yeta, porque llovió en Chaco, en Misiones y Formosa, pero acá no”. Esta fue la frase de Valdés pronunciada en el tarde del jueves estando junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta inaugurando obras. Al trascender los dichos del mandatario correntino, generó bronca en la provincia, ya que productores y trabajadores rurales veían cómo el fuego seguían consumiendo sus propiedades por la falta de aviones hidrantes y la imposibilidad que tienen las autobombas de entrar en algunos campos. Audios que luego circularon también dieron cuenta de la advertencia que hacían a las autoridades correntinas del peligro que representaba, pero de acuerdo a los testimonios no los escucharon y el fuego terminó arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Afirman que cuando llegaron las autoridades con ayuda ya había sido demasiado tarde (ver Cuestionaron...).

Sin brigadistas

Corrientes no cuenta con cuerpo de brigadistas por eso se vieron imágenes de propietarios y sus familiares con baldes de agua y mangueras caseras intentando hacer frente al imparable incendio que ya consumió unas 785.238 hectáreas, según un informe difundido ayer por el Inta de Corrientes, lo que representa alrededor del 9% de la superficie total. Es además producto de un mes de incendio casual y en algunos casos provocados, que generó unos 7.000 focos de incendios. Ayer, se seguía combatiendo una veintena de focos de incendios.

Valdés también fue muy cuestionado porque en el inicio de los incendios estaba de vacaciones fuera de la provincia y nadie se había ocupado de hacer gestiones para enfrentar lo que venía.

Ayer, calificó la situación como catastrófica, para luego detallar que se encontraban trabajando en la víspera doce aviones, tres helicópteros y nación envió además camiones y otras asistencias como también lo hicieron otras provincias.

Luego presidió una conferencia de prensa y detalló que “se declarará a Corrientes como zona de desastre ecológico y ambiental”. También señaló que además de las pérdidas de vegetación y de animales, los incendios provocaron la pérdida de viviendas pero afortunadamente no hubo víctimas mortales humanas.

Ayuda de las provincias

A su vez, el gobernador luego agradeció a media mañana en su cuenta de Twitter la asistencia recibida por su pares de otras provincias. “Agradezco la colaboración de la Nación y de los gobiernos de Jujuy, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Salta, Santiago del Estero y la Provincia de Buenos Aires. Estamos atravesando un momento muy difícil y es fundamental tomar conciencia para salir adelante”, escribió. El Gobierno nacional además aprobó un aporte de 200 millones de pesos procedentes del Tesoro y otros 6 millones del Ministerio de Desarrollo Social para la provincia. En forma previa, la oposición nacional aprovechó para cuestionar al presidente Alberto Fernández por la falta de asistencia y presencia en el lugar. “Estamos acompañando a la provincia en el combate del fuego con 4 aviones hidrantes, 1 avión observador y 3 helicópteros, junto a 118 brigadistas y personal de apoyo; también 3 autobombas, equipamiento, maquinaria pesada y móviles de apoyo”, escribió ayer en sus redes el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Juan Cabandié, quien sobrevoló la zona de incendio en Corrientes. En las redes sociales, cuestionaron al gobernador de Corrientes no sólo por no haber realizado las previsiones, sino de no haber tenido la humildad de pedir ayuda a tiempo a otras provincias y a la Nación.

Los diputados del bloque del Frente de Todos presentaron un pedido de informe al Poder Ejecutivo Provincial de daños económicos, ambientales, sociales, de fauna y flora, de los incendios que se desarrollan en la provincia y acciones recuperación. Ayer, el gobernador correntino insistió que la provincia necesita una “ayuda extraordinaria”, sin detallar más y por ahora, todos miran al cielo esperando que llegue la lluvia para poner fin a esta tragedia ambiental.

