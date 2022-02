Cuestionaron que nadie respondió al pedido de ayuda

sábado 19 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Un matrimonio con propiedad en Paraje Galarza relató toda la angustia que representó pedir ayuda a las autoridades y no ser escuchados. Primero fue la mujer que en su desesperación mandó un mensaje al parecer a su amiga, dando a conocer que estaban desvastados en la familia. “Hace 20 días venimos ayudando a todos nuestros vecinos para que no le pase el fuego y -cuando les tocó- no tuvimos ayuda absolutamente de nadie”, sostiene la mujer en el audio. Afirmó haber advertido con antelación a las autoridades del peligro que representaba un pajonal cercano que ponía en riesgo a la forestación del lugar, como finalmente ocurrió. El hombre avaló luego los dichos de su esposa y detalló las consecuencias. Recordó que “con mucho esfuerzo -su padre- forestó siendo transportista. En el 2020 por negligencia de una empresa se quemaron 2.000 hectáreas de forestación de más de 30 años y el martes ingresó el fuego desde la supuesta reserva que maneja aparentemente la fundación Douglas Tompkins y en 12 horas, nos quemó las otras 2.000 hectáreas de forestación que nos quedaba”.

Avaló las verdades planteadas por su esposa. “Yo mismo llamé, pedí el avión diciendo que el Paraje Galarza se iba a quemar y de hecho se quemó. Y recién al otro día, entraban los aviones y vimos cómo llegaba el colectivo vacío sólo para desalojar al pueblo y las demás camionetas oficiales”.

También sostuvo que su esposa habló con muchas autoridades, entre ella con el gobernador Valdés, con Claudio Anselmo -ministro de Producción de Corrientes- y con el intendente de Santo Tomé José Augusto Suaid Cortes, pero nadie se hizo eco del pedido de auxilio.

