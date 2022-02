Colonos siguen llevando agua y comida al ganado ovino y caprino

lunes 14 de febrero de 2022 | 7:45hs.

La larga temporada sin lluvias en Misiones sigue afectando a todos los sectores principalmente a la agricultura y ganadería, generando grandes pérdidas a quienes se dedican a esos rubros. En la zona Sur, el ganado ovino y caprino está sin pasturas y sin agua, por lo que los productores deben desembolsillar importantes sumas de dinero para comprar alimento y llevar agua a sus campos.

En el caso de los ovinos, El Territorio dialogó con varios productores de la cuenca quienes aseguraron que es muy complicada la situación que están viviendo. Lidia Gauna, de la localidad de Profundidad dijo que “esta sequía nos está tratando muy mal, no hay pasturas, los arroyos están secos, las ovejas se extravían en el intento desesperado de encontrar alimento y agua, se nos pierden así los animales , cada día uno se pregunta hasta cuando esta situación que nos está dañando mucho en la colonia”.

En tanto que Dolores Itatí Benítez dijo que “la sequía está afectando feísimo , hace rato que ya no hay pasto, muchos productores no tienen tampoco agua, en mi caso tengo una buena laguna, pero está difícil. Les doy alfalfa a mis ovejas, por lo menos para mantenerlas, no queda otra, las lluvias no llegan y cada día que pasa complica más la situación. Agua para mi casa tampoco tengo, así que debo buscar en otro campo para ver si en algo se logra solucionar tanto el alimento como el agua para los animales porque las hojas que había que servían de alimento ya comieron todo. Pedimos a Dios que lleguen pronto las lluvias porque no sabemos ya cómo sostener la situación”, dijo

En tanto que desde Cerro Corá, Miguel Sosa, uno de los productores más grandes de ganado caprino, dijo que “en realidad la sequía está afectando a todo el ganado en general, no sólo ovino y caprino, los campos están todos secos, todos casi pelados, más aún en los sectores de mucho tránsito de los animales, ya no hay pasto. Por suerte desde el gobierno provincial nos asisten con alimento, en la cuenca Sur, primero con maíz después alfalfa, armamos un fondo rotatorio y compramos 736 fardos de alfalfa que ya se entregaron a los productores, la situación es crítica, las lluvias fueron muy escasas , 10 milímetros fue lo máximo que ha llovido, el sol afecta bastante, ahora se anunció una nueva ola de calor para esta semana entrante y es preocupante porque las aguadas se están secando casi todas”.

Sosa también agradeció que el municipio “hace llegar agua pero sólo tienen un camión para ese fin y todo se complica, es desoladora esta situación, vamos a tener que buscar la manera de ver que hacer a futuro, el agua que hay está contaminada y es mala para la salud”, comentó .

Lamentó por otro lado que “de acuerdo a los expertos en la materia esto va para rato”.

El también presidente de la Cuenca Ovina y Caprina recordó que el año pasado estuvieron trabajando con productores sobre el cuidado de vertientes y de los árboles nativos para asegurar agua en los campos.

Alertó por otro lado que “a muchos productores ni el perejil y la cebollita que son más resistentes les ha quedado, se secó todo. El aporte de alimento y agua del gobierno ayuda muchísimo, pero necesitamos las lluvias y esperamos que nuestros rezos hagan llegar las lluvias”, dijo Sosa.

Con respecto a Fachinal, El Territorio consultó al intendente local, Miguel Ángel Benítez, quien dijo que desde el municipio se asiste con agua a los productores que están más complicados. En cuánto a alimentos la cuenca les hace precio de costo la alfalfa, los productores hacen el pedido y a los 15 días les llega el producto que ellos pagan en ese momento.

“Desde el municipio estamos con las dos retroexcavadoras trabajando en los campos de los vecinos para recuperar agua pero la mayoría de las vertientes estás secas o casi secas, también estamos llevando agua con un cisterna que tenemos para cargar los estanques que tienen o las aguadas. Hay productores que perdieron animales, cosechas de sandía entre otros perjuicios que ocasiona la falta de lluvia" detalló Benítez.