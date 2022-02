Polémica por la ubicación del SEM al lado de la ciclovía en la calle Salta

viernes 11 de febrero de 2022 | 1:00hs.

Ya sea por una cuestión de salud, ahorro o cuidado del medioambiente, en Posadas el número de ciclistas aumenta constantemente, por lo que demarcar un espacio por donde pudieran transitar sin riesgo de accidentes era necesario. Es así como en los últimos meses el municipio comenzó con la instalación de ciclovías y bicisendas en calles y avenidas de la ciudad.

Con la intención de continuar la ruta de la ciclovía proveniente de la avenida Tambor de Tacuarí, a fines de enero se realizó la delineación de la calle Salta, pero con el agregado de que en esta arteria además está el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) tanto del lado derecho como del izquierdo. Esta situación generó malestar en vecinos y automovilistas que sienten que el tránsito en esta zona se volvió más complicado.

“Yo lo que no entiendo es la necesidad del SEM, se podría haber obviado esta calle y de este lado no estacionar, para dejar tres carriles, ¿por qué lo pusieron en esta cuadra que tiene estación de servicio y está llena de comercios? Los autos que tienen que entrar tapan la bicisenda y están un rato, esto no está bien pensado”, expresó Fabián, vecino de la zona.

En tanto, Juan, otro vecino, comentó que “los autos están parando en el medio de la calle y esto quita una mano más. Esto se arregla fácilmente: sacando ese estacionamiento. El SEM tiene muchos lugares, ¿qué le hace que la Salta no tenga?”.

“El conductor sabía que la Salta era casi una avenida donde había tránsito fluido y ahora es una calle más. Cambió la característica, la ciclovía no se puede sacar, pero el SEM se pinta arriba y enseguida se quita, y así eliminamos el SEM al lado de la ciclovía. Del lado derecho que quede como siempre fue, estacionado cerca del cordón. Yo no tengo problema con la entrada de mi vehículo, lo que me picha es que cuando salgo puedo tocarle al que está enfrente”, completó.

Quienes también vieron un problema importante con esta nueva demarcación son los playeros de la estación de servicio de la esquina de Ayacucho y Salta, que indicaron que la fila para ingresar se realiza en un carril al lado del SEM, interrumpiendo el tránsito en esta vía y, además, al ingresar al comercio se corta el paso al ciclista.

En relación a la colocación de la ciclovía en sí, Roberto, otro poblador de la zona, señaló la peligrosidad para el ciclista: “Dejaron una senda que es peligrosa, porque el que anda en bicicleta corre peligro porque está muy desnivelada. La ciudad merece ciclovías, la gente está entusiasmada con las bicicletas, pero ciclovías no es solamente pintar, tienen que hacerse, tienen que estar niveladas, hay que matar el cordón; esto es un peligro”.

Conexión en pleno centro

La calle más ancha del centro de Posadas se ve más pequeña debido a que se agregaron dos metros de ciclovía y SEM de ambos lados.

“La calle Salta tiene más de 13 metros de ancho, por lo que te da el espacio para poder tener la ciclovía ahí de manera exclusiva, el espacio para el estacionamiento y dos carriles de circulación que son muy importantes, con los anchos garantizados de 3,30 metros”, explicó en diálogo con El Territorio el secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas, Lucas Jardín

Agregó que “la espacialidad de la calle Salta es la ideal para eso, en cambio las demás calles del microcentro no nos permiten. Tenemos previsto buscar concientizar sobre el uso mixto de las calzadas dentro del centro. El uso mixto quiere decir que los ciclistas transiten en cualquiera de las calles, pero que el conductor esté más consciente de que hay un ciclista circulando y por eso vamos a señalizar algunas calles del centro”.

En relación a las quejas de los vecinos, el funcionario comentó que todo cambio genera ciertas rispideces y que hay que adaptarse. “La gente quiere seguir manteniéndose como estaba y nosotros con el tema de las ciclovías garantizamos todos los espacios de circulación, de ingreso de garaje de los vehículos y también el estacionamiento que ya estaba antes de la ciclovía”.

Varias avenidas ya tienen ciclovías hace varios meses y sirvieron de prueba para conocer cómo se desarrolla el tránsito con este nuevo elemento en la ciudad. En relación a esto, Jardín indicó que hay vecinos que obstaculizan el paso de los ciclistas y deben comenzar a cambiar de actitud.

“Así como pasa en Francisco de Haro, en Rademacher o Tacuarí, son los mismos vecinos los que construyen rampa sin autorización, porque las rampas están prohibidas por ordenanza. Si pasa un ciclista y choca con la rampa, tenemos un accidente. Posadas se está transformando y vamos paso por paso, vamos en etapas, así como se hizo con la implementación de contenedores en los barrios. Lo importante es que hay un espacio de más de dos metros garantizado para la circulación de ciclistas y con el tiempo se irá evolucionando y se irá mejorando”.

“Hay resistencia a los cambios, pero el tiempo da la razón porque son ideas nuevas que se implementan en una ciudad que está creciendo y tiene diversidad de usos y costumbres”, afirmó Jardín.



Red de ciclovías continúa en marcha

La implementación en Posadas de las ciclovías sigue en marcha y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial de la ciudad y proteger el medio ambiente. El técnico en Seguridad Vial Rubén Tamis explicó la diferencia entre bicisendas y ciclovías: “Las bicisendas son sólo demarcaciones horizontales, donde la idiosincrasia posadeña hace que no se respete y la gente estaciona sobre la bicisenda. La ciclovía tiene una separación física permanente que impide que avancen los vehículos sobre ese espacio, que además es bidireccional. La idea es armar una red de conexión no sólo para fines recreativos sino para que la gente se traslade a sus trabajos”.

La red de bicisendas y ciclovías en Posadas comprende, en bicisenda: Acceso Oeste, avenidas Santa Cruz, Tomás Guido, Cocomarola, Roque Pérez y Roque Sáenz Peña.

Son avenidas con ciclovías: Tambor de Tacuarí, Trincheras de San José/Blas Parera, Francisco de Haro, Rademacher, Cabo de Hornos, Roque Sáenz Peña, además de la calle Salta.