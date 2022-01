La incertidumbre con el FMI genera una fuerte tensión en la economía

viernes 28 de enero de 2022 | 6:02hs.

En medio de un clima expectante por los resultados de las negociaciones del país con el FMI para reestructurar la abultada deuda y a horas de un vencimiento de 731 millones de dólares, el dólar blue aumentó ayer $1,50 hasta los $222,50, luego tocar los un máximo de $223,50 promediando la jornada. Así, el paralelo acumula una suba semanal de $3,50. Además, los bonos en dólares cayeron hasta 2,2% mientras que el Riesgo País escalaba 23 unidades a 1.920 puntos básicos.



Argentina debe abonar hoy al Fondo Monetario Internacional un vencimiento de unos U$S 730 millones y el 1 de febrero otros U$S 365 millones, antes de un abultado vencimiento de U$S 2.900 millones en marzo, fecha clave para el mercado.



“Qué va a suceder, lo sabremos en las próximas horas”, dijo en rueda de prensa la vocera presidencial Gabriela Cerruti y afirmó que “el gobierno argentino tiene voluntad de llegar a un acuerdo para pagar de manera sostenible”.



“El viernes (por hoy) llega un vencimiento con el FMI, y ya en las últimas horas siguen las idas y vueltas con intensificados contactos y declaraciones, todo bajo un escenario aún de indefiniciones respecto al cumplimiento con dicho pago”, dijo el economista Gustavo Ber.



Y amplió: “Despejar la incertidumbre y encarar un acuerdo al menos light que permita postergar los abultados vencimientos resulta crucial a fin de evitar acentuar las tensiones financieras, toda vez que dicho clima complica aún más la dinámica de los desequilibrios macro vigentes”.



Esta semana, además, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo en el rango de 0% a 0,25% la tasa de interés de referencia. El organismo a cargo de Jerome Powell tiene previsto iniciar un proceso de suba de tasas en marzo, que podría repetirse a lo largo de 2022.



A horas que venza el plazo de pago de los más de U$S 700 millones, continúan las reuniones en Casa Rosada y es esperan novedades para hoy a la mañana.



“Vocación de pagar”

En este contexto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró ayer que desde la gestión de Alberto Fernández “hay decisión política y vocación de pagar” la deuda al Fondo Monetario Internacional en vísperas del vencimiento de 731 millones de dólares con el organismo multilateral de crédito.



Mientras distintas figuras de la política se mostraron con cautela respecto al pago, el ex gobernador de la provincia de Tucumán se mostró optimista respecto a las negociaciones junto con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en un acto en Escobar.



“La negociación con el FMI no va a detener el crecimiento de la Argentina. Estamos atravesando horas importantes, llevando adelante una negociación que no queremos hacer, pero que de todos modos la hacemos debido a la irresponsabilidad de otros”, expresó Katopodis. Además, espera que en el futuro se pueda “recuperar el proyecto de país que se abandonó en los cuatro años de macrismo y que se tuvo que postergar con la pandemia”.



Manzur apuntó al organismo económico internacional y al mandato de Mauricio Macri, y sentenció que lo que el Fondo quiere que haga la gestión actual, es algo que “ya lo hizo el gobierno anterior”. “En nombre de esas negociaciones muchas veces se redujeron salarios, se vendieron empresas públicas como Aerolíneas y se bajaron jubilaciones”, agregó.



Al contrario, el jefe de Gabinete se diferenció de la gestión de Cambiemos hasta el 2019 y afirmó: “Hay una decisión del Gobierno clara y firme: la obra pública en la Argentina no se frena ni se negocia. Es un compromiso garantizado con o sin Presupuesto, con una oposición responsable o que no nos aprueba las leyes”.



El gobierno tiene intención de pagar la deuda de 731 millones de dólares que vence hoy sin desviar el crecimiento económico de la Argentina.



Esto no significa que vaya a realizarse el pago sino que aún siguen “discutiendo con mucha intensidad y con una gran cantidad de reuniones” con “mucha voluntad de alcanzar un acuerdo”. Así lo aclaró la portavoz Gabriela Cerruti en una conferencia de prensa ayer en la Casa Rosada.

Kulfas confía en un acuerdo que permita seguir creciendo

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó ayer que Argentina “está en condiciones de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permita seguir creciendo”. Además, calificó como un acto de irresponsabilidad a quienes proponen que el país no llegue a un acuerdo.



El funcionario cuestionó la postura de ciertos sectores políticos que están en contra de cerrar una decisión con el organismo internacional. A través del acuerdo, el país podría llegar a una “reactivación”, cree el ministro.



“Está claro lo que significan los problemas y las dificultades no tener un acuerdo con el FMI”, comentó Kulfas en una entrevista radial, y afirmó: “Es mucho mejor para la Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo a no hacer ningún acuerdo”.



“La hipótesis de que el acuerdo con el Fondo sería mucho peor, me parece un acto de irresponsabilidad”, advirtió el ministro de Desarrollo Productivo. “El país no posee una situación macroeconómicamente holgada” en la que “sobren dólares” y existe “un desequilibrio en el balance de divisas”, afirmó.



La situación macroeconómica delicada, de no mediar un acuerdo, se puede “claramente agudizar”, además de “poner en peligro un montón de recursos de financiación internacional y restringirse el crédito comercial”, agregó.