El Banco Mundial prevé que este año la economía argentina crecerá 2,6%

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:02hs.

El Banco Mundial modificó al alza las previsiones de la economía argentina para este año, al ubicarla en 2,6%, seis décimas más que lo estimado en junio pasado. El organismo publicó su informe bianual de “Perspectivas Económicas Globales”, en el cual estimó que tras una caída del 9,9% en 2020, la Argentina creció 10% en 2021, recuperando así su nivel previo a la pandemia.



El crecimiento del 10% también supera lo previsto en su informe anterior de junio pasado, donde la entidad había estimado una mejora del Producto Bruto Interno (PBI) del 6,4%.



El número coloca a la Argentina como el quinto país con mayor crecimiento en 2021 en la región, luego de Guyana (21,2%), Perú (13,2%), Chile (11,8%) y República Dominicana (10,8%).



Para el año en curso, el organismo con sede en Washington estima un crecimiento del 2,6%, lo cual representa seis décimas más que la previsión anterior; mientras que para 2023 proyecta una expansión del 2,1%.



“Se prevé que la economía argentina crezca un 2,6% en 2022, más de lo previamente proyectado, reflejando, parcialmente, el efecto arrastre del fuerte crecimiento evidenciado en 2021”, destaca el informe.



No obstante, con miras a las proyecciones para este año, advirtió que la “fuerte inflación” junto con las “políticas de controles de precios y las restricciones en los movimientos de capitales” contribuirán a “emblandecer el crecimiento de la inversión”.



Del mismo modo, estimó una caída en el consumo privado, a causa del “retiro del estímulo fiscal de asistencia a los hogares” que se implementó durante el pico de la pandemia.



La región

Respecto a la región, el Banco Mundial estima que Latinoamérica y el Caribe crecieron un 6,7% en 2021 (1,5% más que en la anterior proyección), impulsada sobre todo por las condiciones externas favorables y, a partir de la segunda mitad del año, por el progreso sistemático de las campañas de vacunación -que abarcó a un 60% de la población a este mes a comparación del 15% de principios de julio.



Tanto el empleo como la participación laboral también presentaron una recuperación, aunque aún no alcanzaron los niveles previos a la pandemia, y, según subraya el organismo, las transferencias y la asistencia gubernamental fueron importantes para mantener parcialmente el nivel de vida.



Un fenómeno que atravesó la región fue la inflación que “superó a las metas de los bancos centrales en la mayoría de los casos” y que refleja, según el informe, el rebote en la demanda, la suba en los precios internacionales de los alimentos y la energía; y, en algunos países, el efecto de la devaluación y la emisión. Por otra parte, señala que “partes de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay atraviesan sus peores sequías en décadas, requiriendo, en algunos países, pasar a combustibles fósiles para producir energía en lugar de energías hidroeléctricas”.



Para 2022, se prevé un crecimiento de 2,6% en el conjunto de países y un 2,7% en 2023, reflejando “una debilidad en la mejora del mercado laboral, una política macroeconómica más dura, menor demanda externa y menores precios en las commodities de metales y agricultura”.



Además, subrayó que el crecimiento no será “lo suficientemente robusto” para revertir la caída estructural en el ingreso per cápita a comparación de las economías avanzadas: algunos países como Panamá, Honduras y Bolivia tendrán un PBI en 2022 10% o más por debajo de los niveles prepandemia.