Investigarán las llamadas entre Vidal y los imputados

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:02hs.

La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, solicitó ayer un entrecruzamiento de llamadas entre la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y 15 imputados en la causa en la que se investiga la existencia de una mesa judicial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para el armado de causas a gremialistas.



El pedido se incluyó en un dictamen en el cual la fiscal amplió la imputación en la causa a todos los funcionarios que participaron de la reunión llevada a cabo en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio 2017.



Russo reclama investigar “también a toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador de los hechos” y que “pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción”.



Entre las medidas de prueba solicitadas al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se pidió un “exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los ex funcionarios presentes en la reunión del 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante el período entre mayo y diciembre de 2017” y dejó planteado que “se proceda al llamado a indagatoria” de aquellos imputados sobre quienes una vez cumplidas las medidas de prueba pedidas “se alcance el estado de sospecha suficiente”.