Sumó nuevos audios la causa de la “Gestapo antisindical”

viernes 07 de enero de 2022 | 6:02hs.

El ex jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, presentó una denuncia para que se investiguen dos audios que serían de un subcomisario en los que asegura que durante las administraciones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal existió una mesa judicial que tenía como finalidad confeccionar causas en la justicia para perjudicar a los líderes sindicales.



A través de su abogado, el ex juez Jorge Luis “Pati” Ballestero, Pérez planteó ante la justicia que los audios pertenecerían al subcomisario Hernán Casassa, quien durante el gobierno de Cambiemos encabezó los allanamientos a la vivienda del ex funcionario de Daniel Scioli y de su ex subsecretario de Asuntos Administrativos, Walter Carbone.



Según consta en la presentación de esas escuchas “se desprende que esa mesa estaba integrada por Vidal, el ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo, el procurador Julio Conte Grand y el ex jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai”. En el escrito se señaló que en los audios “queda claro la mecánica del perverso método para fabricar imputaciones penales falsas”.



La presentación de Pérez se realizó ante el juez federal Ernesto Kreplak, quien tiene a cargo la investigación de la denominada “Gestapo antisindical” por revelación del video de 2017, en la que funcionarios del gobierno de Vidal y agentes de inteligencia supuestamente orquestaban una persecución y armado de causas a sindicalistas.



Esta semana, el magistrado decidió habilitar la feria judicial para continuar durante el verano con la investigación.



En declaraciones radiales, Pérez contó que “en los audios se relata cómo se amañaban las causas y cómo se sumaba información falsa para que todo derivase en que públicamente pareciera que era una causa gravísima cuando no había ninguna prueba. Es algo grave e inédito”.