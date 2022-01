Los gobiernos europeos mantienen la vuelta a clases

martes 04 de enero de 2022 | 6:02hs.

La irrupción de la variante Ómicron del coronavirus en Europa y el consiguiente récord de contagios que provocó en la mayor parte de los países no afectará en principio a la reanudación de las clases tras las vacaciones, ya que son ya varios los gobiernos que reafirmaron el calendario previsto y se limitaron a introducir cambios menores en el protocolo sanitario.



Alemania fue de los primeros países en arrancar el nuevo año en el ámbito escolar y casi una tercera parte de los estados reanudaron ayer las clases y los restantes tiene previsto hacerlo a lo largo de esta semana o a principios de la próxima, con el compromiso compartido de realizar más pruebas en vista de los elevados datos de contagio.



En el caso de Francia, el gobierno apostó por reducir riesgos a base de pruebas, de tal forma que no se prevé siquiera el cierre de un aula en caso de que tres alumnos den positivo, como venía siendo hasta ahora. El aislamiento sólo afectará a la persona contagiada y será de siete días, susceptible de reducirse a cinco en caso de test negativo o ausencia de síntomas.



También Países Bajos confirmó que las escuelas de primaria y secundaria reabrirán el día 10, sin grandes cambios. El ministro de Sanidad, Arie Slob, explicó ante los medios que los contagios han descendido entre los menores de edad y que, por tanto, el riesgo no sería tan elevado como semanas atrás.



Finalmente en Italia, algunas autoridades locales como el gobernador de Campania, Vincenzo De Luca, habían reclamado que se mantuviesen las escuelas cerradas al menos varias semanas más, pero fuentes del Ejecutivo de Mario Draghi aclararon que no está en sus planes retrasar las clases, a pesar del repunte reciente de los contagios.