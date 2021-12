También relevan faltante de combustibles en Santo Tomé

jueves 16 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

En Santo Tomé también se repite la misma postal: extensas filas en las estaciones de servicio.

Marcelo Godoy, encargado de Shell Santo Tomé, dijo a El Territorio: “Sí, padecemos el desabastecimiento. En realidad va variando lo que nos va faltando. En este momento tenemos vi power nafta, vi power diesel. Súper no, no tenemos hace algunos días”.

Agregó que la demanda que hay no se abastece con los cupos que otorgan las petroleras. “Sabemos que hay una puja de las petroleras con el gobierno. No tenemos fecha de solución. Creemos que hasta que no haya un acuerdo seguiremos en desabastecimiento. La empresa está entregando cupos mínimos a cada estación, y depende de ellos”.

Señaló que cuando es una bandera que tiene muchas estaciones de servicio, como Shell por ejemplo, se raciona para cada estación un cupo mínimo para no quedar absolutamente desabastecidos.

En el caso de Puma Santo Tomé, su gerente Matías Literas dijo que allí “el abastecimiento de nafta está perfecto. El problema que tenemos es con diesel y ultra diesel, ya que los cupos se dan de acuerdo a proyecciones sobre ventas anteriores, de venta anual. Por ejemplo, en marzo de pandemia vendimos 20 mil de litros de diesel, y ahora nos dan ese cupo y es una ridiculez, porque la demanda es bastante más que eso”.

Aclaró que cada estación tiene su cupo asignado de acuerdo a la proyección de venta anual. “De nafta tenemos hasta 150 mil litros. Estamos bien con eso, al menos”, indicó.

Por su parte, Agustina Centeno, gerente de Futuro SRL - YPF, aseguró que en esa estación también padecen la falta, sin respuestas por parte de la petrolera. “Si, también tenemos faltante. En este momento nos falta ultra diesel. Esto no nos pasaba antes. Hace un mes aproximadamente que ocurre. De la compañía no hay ningún tipo de respuestas. Nos hacen entregas dependiendo del producto que nos falte. No sabemos si se va a regularizar ni cuando tampoco. Es la petrolera la que maneja nuestro stock”.

Relacionadas

Se agudiza la falta de combustible en Iguazú y hay esperas de seis horas para cargar

Más demanda, cupos de petroleras y suba en costos inciden en actividad