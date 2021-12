París y la otra cara de la ciudad de las luces

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Para quienes son de esos viajeros a los que les gusta descubrir las zonas menos turísticas de la ciudad y ver los diferentes secretos que ésta esconde, en París hay una serie de lugares alternativos ideales. Estos sitios son perfectos para las personas que repiten viajes a París y quieren descubrir cosas nuevas que no salgan en las guías turísticas.



Los diferentes lugares secretos de París se quedan fuera de las rutas turísticas más típicas y permiten llevarse una visión auténtica de la ciudad.



Iglesia Saint Serge de Radonége

La pintoresca iglesia se ubica en el barrio de Buttes-Chaumont. Escondida tras un pequeño jardín, posee una fachada que la caracteriza por tener un estilo barroco, combinación de maderas con colores verdes rojos y azules. En su interior posee una biblioteca con más de 35000 libros en distintos idiomas como francés, griego, serbio, alemán, latín, inglés, entre otros. Y sirve actualmente como un Instituto de Teología Ortodoxa.



Café “Des 2 Moulins”

Aunque se encuentra en uno de los barrios más prestigiosos de París, mucha gente ignora la existencia de este café. No obstante, en cuantoalguien lo encuentra se quiere quedar a vivir en él. Su encanto y su ambiente permiten disfrutar de una París que enamora. Se lo encuentra en el número 15 de Rue Lepic, en Montmartre. Curiosidad: allí trabajaba Audrey Tautou, la protagonista de Amelie.



Île Des Cygnes

Construido en 1827 entre los puentes de Grenelle y Bir Hakeim se encuentra una isla artificial. Con 11 metros de largo, ofrece un agradable paseo y vista panoramica del Sena. Lo atractivo además, es que se encuentra localizada a pocos minutos de la Torre Eiffel y cuenta con una versión pequeña de la Estatua de la Libertad de Nueva York.



Los Bosques de Vincennes

París está llena de zonas verdes preciosas, sin embargo hay una que no goza de gran popularidad pero que consideramos bellísima. Se trata del Bosque de Vincennes, en él aparte de poder disfrutar de preciosas caminatas a través de senderos naturales se descubre un precioso lago en el que se puede dar un paseo en barco.



Jardin Sauvage

Situado en la colina de Montmartre se encuentra un gran jardín. A pesar de que estuvo abandonado durante años, actualmente recibe las visitas de los turistas entre abril y octubre.



La Petite Ceinture

La Petite Ceinture es una línea de tren abandonada que antiguamente rodeaba París. La ruta de tren quedó en desuso en 1934 y actualmente se puede visitar en cuatro distritos de la ciudad. Encontrarás las entradas para acceder a las vias en: Distrito 16, entre la estación de la Muette y la puerta de Auteuil, Distrito 12, acceso desde el 21 de la Rue de Rottembourg, Distrito 15, altura del 99 de la Rue de Olivier de Serres, Distrito 13, acceso desde el 60 de Rue Damasme.



Rue Crémieux

Esta pequeña calle peatonal se distingue por tener casas con sus fachadas de distintos colores como celeste, amarillo, lila, anaranjado, entre otros. Su atracción fotográfica se debe a la alineación de la calle adoquinada y las plantas que decoran la propiedad que terminan de dar el toque perfecto para la postal. Víctima de su éxito, los vecinos realizaron una petición para cerrar la entrada a los turistas y poder recuperar la calma.



Librería Shakespeare & Co

No es que no sea conocida, pero lo cierto es que la literatura no es precisamente lo más popular ni atractivo, salvo para aquéllos que sí adoran los libros. Quienes estén en este grupo no pueden perderse una visita a esta encantadora librería en la que se reunían algunos personajes míticos de la literatura de los años 20. Se encuentra en el número 37 de la Rue de la Bûcherie.



Espacio Duperré

En el barrio de Pigalle, se encuentra una colorida cancha de basketball que convoca a todo aquel que camina por este barrio a sacar una foto, atraído por los colore psicodélicos y vivos. Diseñadores, amantes del arte, del deporte y de la arquitectura buscan encontrar esta cancha parisina y obtener la mejor fotografía.



Mercado Marché St. Quentin

No se encuentra entre los más importantes de París, sin embargo, este mercado es uno de los sitios más fascinantes de la ciudad de las luces.



Aquí se puede comprar los mejores alimentos y experimentar el intercambio entre residentes y comerciantes de una forma auténtica. Está en el número 85 del Boulevard de Magenta.



Maison de Nicolas Flamel

A pesar de que la mayoría de los visitantes de esta Maison corresponden a los fanáticos de Harry Potter, debido a su conexión literaria con Nicolas Flamel, son muchos más los que desean visitar el refugio para los más necesitados que creo el alquimista francés. Además, es la casa más antigua de París.