Deuda con el FMI: Georgieva dijo que Argentina elabora su propio programa económico

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

La directora gerente del FMI Kristalina Georgieva, en declaraciones a la agencia Reuters, reiteró que las conversaciones que se llevan a cabo con Argentina son “constructivas” pero que todavía hay “mucho por hacer”,



Asimismo, sostuvo que la Argentina elabora su propio programa (económico) para atacar distintos desafíos entre ellos la inflación y la pobreza. Aclaro que “no será un programa del Fondo” lo que eventualmente se acuerde.



Respecto a si es posible esperar pronto un acuerdo, la titular del FMI señalo: “Lo que hemos logrado hasta ahora es un entendimiento común de la importancia de trabajar hacia un programa que mejore significativamente los fundamentos macroeconómicos de Argentina y coloque a Argentina en un buen camino para recuperarse de esta crisis”.



La titular del organismo evitó dar una respuesta concreta sobre los tiempos al decir : “Un programa que, como dijo el presidente Fernández después de las elecciones, cuenta con un amplio apoyo social y político. Hemos trabajado hasta ahora de forma constructiva, pero queda mucho por hacer”.



El objetivo es ayudar

Precisó a continuación que está muy definido que el objetivo del FMI que es “ayudar a la gente de Argentina” ante los problemas que enfrenta. Indicó que los problemas “van desde la inflación, la escasa participación del sector privado y la pobreza abarca al 40% de los argentinos”.



En este sentido, indicó que “Entonces, estamos pensando en un programa de equilibrio para abordar estos problemas que enfrenta Argentina. Un programa que es todo de Argentina, no es un programa del Fondo. Es sólo un programa que Argentina apoya ampliamente y posee y es probable que tenga éxito”, afirmó Kristalina.



¿Existe el riesgo de que las demandas del Fondo empujen a que Argentina defaultee o provoque que los argentinos salgan a la calle a protestar?, fue la pregunta de la periodista de Reuters.



“Estamos muy bien definidos en nuestro objetivo, y es ayudar al pueblo argentino a enfrentar los problemas que Argentina tiene. Estamos en conocimiento de que estos problemas van desde la inflación hasta una participación insuficiente del sector privado en la búsqueda del crecimiento, hasta la pobreza: el 40% de la población argentina es pobre”



Para luego aclarar que: “Entonces, estamos pensando en un programa que sea equilibrado para abordar estos problemas que enfrenta Argentina y un programa que sea propiedad de Argentina. No es un programa del fondo. Es sólo un programa que Argentina apoya ampliamente y posee que probablemente tenga éxito.”



Misión a Washington

Hoy llegará a Washington la misión argentina integrada por funcionarios tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central para ir avanzando en los detalles del programa.



En principio, esta es una de las tantas reuniones que se vienen manteniendo desde que, luego del resultado electoral de las elecciones legislativas, el presidente Alberto Fernández anunció la intención de enviar al Parlamento en los primeros días de diciembre un plan plurianual (que contenga las metas macroeconómicas en principio conversadas con el FMI) para la aprobación legislativa.



Claramente se observa una aceleración de las conversaciones con el organismo y prueba de ello fue la reunión de 12 horas que mantuvo el ministro Martín Guzmán y la titular de la misión Julie Kozack en Roma, en ocasión de la cumbre del G20.



En la Casa Rosada el optimismo lleva a decir que “podría haber un acuerdo con el FMI en diciembre”, y que se podría lograr acordar el texto de la carta de Intención.



Es más, señalan que vendría en la última semana de diciembre una misión del organismo –requisito para la firma de la carta intención-.



En principio, se estima que la llegada de esta misión podría implicar que se arribó a un acuerdo que se plasma en lo que se conoce como “staff level agreement” (acuerdo con el staff) que incluye una carta de intención que sobre las políticas que el gobierno está dispuesto a aplicar bajo el programa acordado con el FMI. La carta de intención hace parte de lo que es elevado al Board para su consideración.



De cumplirse este cronograma estiman que el Directorio podría tratarlo en la primera reunión después de las vacaciones por las Fiestas, es decir a mediados de enero.

“Argentina tiene capacidad de negociación”

El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa destacó que “la Argentina tiene capacidad de negociación ante el FMI por la magnitud de la ayuda que recibió” ya que si el país “tiene un problema de pago, el Fondo también lo tiene”, y recordó que los U$S44.000 millones que el organismo le prestó al país para apuntalar sin éxito a Mauricio Macri en las urnas constituyen el “paquete de ayuda más grande en la historia”. Correa llegó a la Argentina para participar de unas jornadas internacionales sobre el impacto del fenómeno conocido como “lawfare” que organizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “El gobierno actual recibió un problema, porque fue el gobierno de (Mauricio) Macri el que se endeudó y, paradójicamente, ni siquiera sirvió para atender la crisis, para mejorar la economía. Ahora hay que enfrentar ese problema heredado”, dijo Correa.

El FMI analizará antes de fin de año el préstamo que le dio a Macri

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) tratará la semana del 20 de diciembre próximo el informe que analizará el préstamo otorgado durante el Gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de buscar lecciones que sirvan para no repetir errores a futuro.



Así lo confirmó a Télam un vocero del FMI, que indicó que “la Evaluación Ex-Post se concibió como un mecanismo para trazar lecciones después de que se completa un acuerdo de acceso excepcional”, como el préstamo por U$S 57.000 millones que suscribió Maurico Macri en el 2018, de los que luego fueron otorgados cerca de U$S 45.000 millones.



De esta forma, “para los países donde se contempla un nuevo programa posterior, es deseable completar la Evaluación Ex-Post antes de que el Directorio Ejecutivo lo considere”, precisó el vocero del FMI.



“Como tal, esperamos que el Directorio Ejecutivo del Fondo discuta el informe en la semana del 20 de diciembre”, agregó la fuente consultada, con lo cual eso sucedería antes de Navidad.



De esta forma, el Fondo manifestó que antes de que el directorio del organismo discuta el nuevo programa que la Argentina suscribirá con el FMI para reprogramar los vencimientos por U$S 45.000 millones heredados de la gestión anterior, el Fondo analizará primero las lecciones que dejó el acuerdo anterior y los eventuales errores que hicieron fracasar el programa, ya que se encuentra suspendido desde el 2019.