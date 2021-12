Caso Wasyluk: "No hubo golpiza, tampoco fue un procedimiento violento", se defendió Pedro De Mattos

viernes 03 de diciembre de 2021 | 10:28hs.

"No hubo golpiza, tampoco fue un procedimiento violento, no me gusta ese término. Fue un procedimiento enérgico, con adrenalina y que habrá durado un minuto, porque estamos preparados para eso", declaró Pedro De Mattos, uno de los principales acusados por la golpiza que derivó en la agonía y muerte de Hugo Miguel Wasyluk (38) en la Comisaría Primera de Oberá el 27 de abril de 2011.

Fue en la sexta jornada del debate oral en el Tribunal Penal Uno de Oberá, que juzga por los delitos de "tortura seguida de muerte, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público" a 13 policías que se desempeñaban bajo la órbita de la Unidad Regional II (URII).

De Mattos, imputado por el delito más grave, manifestó que la noche del 25 de abril de 2011 acudió a la comisaría Ana Wasyluk -hermana de la víctima- diciendo "que su hermano amenazaba con matarla y matarse, con un cuchillo", y en ese contexto "la oficial (Rosa) Berley (esposa de De Mattos, actual jefa de la Comisaría de la Mujer de Oberá y quien en aquel momento trabajaba en Villa Bonita) se comunica con el juez (de Instrucción Dos, Horacio) Alarcón, quien pidió que se lo detenga y sea alojado en una dependencia de Oberá".

"Mientras la oficial (Berley) le tomaba la denuncia nosotros salimos para detenerlo, en el camino, yendo por la ruta (provincial 103) nos cruzamos con Wasyluk. Yo me estaciono al costado, él viene hacia la puerta e inmediatamente la abro y me bajo con un bastón de goma porque la hermana había dicho que tenía un cuchillo. Trate de defenderme dándole un bastonazo en cada una de las piernas. También bajó Gómez, iniciándose un forcejeo para reducir al detenido", explicó, aclarando que no habían encendido las sirenas del patrullero.

En ese marco aportó que "fue esposado con las manos atrás, se lo puso en la caja de la camioneta sentado de espaldas contra la cabina y lo llevamos a la comisaría (de Villa Bonita), yo entro para buscar los papeles (pedido de detención) mientras que el detenido se queda en la camioneta, fueron minutos, hasta que continuamos viaje hasta Oberá como estaba previsto. Pasamos por el campito de los médicos para que lo examine el médico policial (Orlando) Morales y después fuimos hasta la Primera", y seguidamente, ante la indagatoria de las partes, retrocedió la secuencia afirmando que al bajar del patrullero sobre la ruta, al momento de detener a Wasyluk "él me ataca, tenía un cuchillo, me defendí con el bastón de goma, pero en ningún momento participé de ninguna paliza".

"Es lamentable lo que pasó, ninguna persona se merece lo que le pasó a Hugo pero yo no participe en ningún tipo de golpiza que le propinaron. A mi criterio fui un buen policía y personalmente nunca tuve problemas con Wasyluk", declaró ante los magistrados.

Sobre la declaración que hizo en la etapa investigativa, estando detenido, dando cuenta sobre algunas broncas con los otros acusados (Gómez y Rodríguez) y cruces de mensajes, el acusado negó sus dichos diciendo que "no la hice en un estado normal, estaba entrando en desesperación y pensé que diciendo eso cambiaría mi situación procesal y salía en libertad, porque todo preso quiere salir en libertad. No ratifico ni afirmo lo que dije en aquella oportunidad", sentenció.

Previo a la declaración relacionada al caso, De Mattos hizo referencia a un video difundido en la víspera por El Territorio en el que se lo ve riendo mientras el testigo Elvio Neris (preso en la comisaría de Villa Bonita la noche en que Wasyluk fue detenido) dio cuenta ante los magistrados cómo fue la golpiza, e incluso que el acusado lo amenazó y ofreció plata para que guardara silencio sobre lo que había visto. "Fue un acto involuntario al saber que el testigo estaba faltando a la verdad", dijo y pidió disculpas.

