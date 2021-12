Buscan que más misioneros completen el esquema

viernes 03 de diciembre de 2021 | 6:06hs.

Con 810.000 primeras dosis de la vacuna anticovid aplicadas y 578.000 misioneros con el esquema completo con ambas vacunas, la campaña de inmunización tomará otra traza.

En las últimas semanas la aplicación se ralentizó y más de 200.000 misioneros no volvieron por la segunda vacuna. Eso preocupa ante un escenario de circulación regional de nuevas variantes como la Delta, detectada en las últimas horas en Ituzaingó, Corrientes, o la Ómicron, en Brasil.

Incluso entre octubre y noviembre los contagios aumentaron en Misiones un 81% y ante la apertura de cada vez más actividades y la próxima llegada de los festejos de fin de año, las autoridades sanitarias buscan mantener el equilibrio epidemiológico logrado y todo lo que ello implica con la apertura de actividades.

En ese marco, ayer por la mañana se presentó en el Ministerio de Salud Pública el programa ‘Toco tu puerta’ que consistirá en salir a buscar casa por casa a quienes aún no están vacunados, siguen indecisos o no completaron el esquema.

La estrategia básicamente consistirá en convencer sobre la importancia de la vacunación y seguir con medidas de cuidado como el uso de barbijo, distanciamiento social y ventilación.

Previo al lanzamiento del operativo, el ministro de Salud, Oscar Alarcón, se reunió con fuerzas de seguridad provinciales y nacionales y fuerzas armadas para que colaboren en está campaña de información sobre los beneficios de la vacuna a la que consideró como “la única y más efectiva herramienta que tenemos hoy”.

Alarcón señaló que en los municipios más pequeños hay “muy buena” cobertura de vacunación y es por eso que se apuntará a las grandes ciudades, “como Posadas, Eldorado, San Vicente, Oberá, Iguazú, Apóstoles, Alem, todos lugares con mucha densidad poblacional, porque ahí está la diferencia. Estamos vacunando en las colonias y casi todos se vacunan, pero lo que necesitamos hoy es la mayor cantidad de vacunados en los lugares donde hay mucha densidad poblacional. Hoy en Posadas, por ejemplo, tenemos el vacunatorio, pero también vamos a salir a tocarles la puerta a los vecinos”.

Operativos

Pero la estrategia no se centrará sólo en ir casa por casa sino que también habrá operativos diarios y aleatorios en supermercados, panaderías, canchas, festivales y todo lugar que concentre un número importante de personas. La idea, insistió, “es llegar a cada misionero que no se vacunó o que no completó la segunda dosis”.

Para el titular de Salud, con salir a ofrecer la vacuna no alcanza. “Tenemos que hablar con la gente para que sepa qué está ocurriendo, explicarles por qué queremos terminar de cumplir el esquema de vacunación”, dijo.

Y siguió: “Por supuesto que todos los días cuando vemos el parte oficial observamos que estamos equilibrados y eso se debe a la gran responsabilidad que tuvieron los misioneros al vacunarse, pero todavía queda un núcleo importante que no se vacunó. La vacuna está disponible, lo que nosotros tenemos que hacer es ir y vacunarnos y eso no está ocurriendo en un gran porcentaje de la población y lo que hablamos con el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, es que vamos a tener que ir a buscarlos. No sólo alcanza con quedarnos en un lugar con un vacunatorio fijo y decirles que vengan, tenemos que salir a buscarlos, tocar la puerta. Eso vamos a hacer, pero no sólo por su persona, sino también por su familia, por los hijos, los amigos, que cada uno esté protegido para que las terapias no estén ocupadas por pacientes que se compliquen por Covid-19”.

Destacó que a la tarea de difusión y sensibilización sobre la importancia de la vacuna también sumarán a la Universidad Nacional de Misiones (Unam) con su Escuela de Enfermería, la Universidad Católica de las Misiones (Ucami) y el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Ese esquema completo va a ser muy útil y beneficioso. No es lo mismo no tener vacunas que tener el ciclo completo con segunda dosis o la tercera. Sabemos que a pesar que las mutaciones se van produciendo cada vez con mayor capacidad de infectar y distribuirse y producir complicaciones, la única herramienta que tenemos es la vacuna, el uso de los tapabocas, la no aglomeración, que los lugares estén ventilados”, explicó en presencia de las fuerzas.

Agregó que a pesar de que la persona esté vacunada, igual puede contraer coronavirus, pero tendrá un cuadro más leve, y “si es ambulatorio y estamos en casa sin síntomas, no tiene impacto en la sociedad”.

Alarcón sostuvo que hay una franja etaria donde menos vacunados hay. “El rango de 18 a 39 años es el núcleo más duro, donde la gente hoy no está decidiendo ir a vacunarse o no completa el esquema. Muchos se hicieron la primera dosis y no vuelven a la segunda. Las razones son diversas, algunos perdieron el miedo a contagiarse, algunos no lo hacen por tiempo porque no pueden, pero a esos vamos a llegarle a la casa y vamos a tocarle la puerta, vamos a ir a los supermercados, a las panaderías, estaciones de servicio. Por eso también hay que hablar con los dueños de las instituciones y los comercios para que nadie se quede sin vacunar”, indicó.

Convencidos

Contó que la gran mayoría de los mayores de 60 años está acudiendo por la tercera dosis, “porque siempre estuvieron convencidos que la mejor protección era hacerse todos los esquemas. Pero este rango que tenemos de jóvenes que es el que va a trabajar, el que va a la calle y se reúne socialmente es al que queremos apuntar. Como vengo diciendo, el poder está en el pueblo, nosotros somos un nexo para ofrecerle la herramienta que es la vacuna, pero el ciudadano decide si va a protegerse y va a protegernos y va a colaborar en la continuidad de esto que hoy tenemos en Misiones, que es el equilibrio epidemiológico, que es tener todo habilitado”.

Afirmó que para los niños y adolescentes las vacunas son seguras. “Las Sinopharm para chicos de 3 a 11 años tiene una plataforma que se usó por años en otras vacunas y es segura. La Sociedad Argentina de Pediatría hizo un documento avalando que vacunemos y Argentina es uno de los pocos países que ofrece vacunas en este rango etario, por eso tenemos que proteger a nuestros hijos. Para los chicos de 12 a 18 años tenemos vacunas disponibles de ARN muy seguras que tienen su desarrollo en todo el mundo. Tenemos la cantidad de dosis necesarias, los jóvenes se tienen que vacunar porque tienen ahora las fiestas de fin de año, viajes de estudios, las vacaciones o se juntan a convivir socialmente y es importante que estén vacunados”, precisó.

Sobre la apertura de fronteras dijo que continuamente realizan controles en municipios fronterizos como Iguazú, Irigoyen, Andresito, El Soberbio, San Javier, Alba Posse “y todos esos lugares en donde nosotros creemos que puede haber un paso no oficial. Allí estamos haciendo testeos aleatorios para saber qué tenemos y cómo estamos, y no hemos tenido un gran impacto. Pero por eso estamos hoy acá, para no esperar a tener después una situación donde tengamos que salir a correr a apagar un incendio”.

Por último, sostuvo que el desafío es mantener en el tiempo lo logrado y que la apertura de actividades continúe. “Como se hizo la primera vez que se decidió que teníamos que salir a luchar entre todos, hoy tenemos que sentarnos de nuevo para sostener esto que se logró”, finalizó.



Las claves del nuevo operativo

Persuadir

Junto a las fuerzas y agentes de salud buscarán convencer a las personas sobre la importancia de tener el esquema completo, las dos vacunas, ante la posible llegada de nuevas variantes de coronavirus a la provincia de Misiones.

Duro

Según explicaron, se apuntará principalmente al grupo poblacional de 18 a 39 años. Allí está el considerado “nucleo duro” que no se aplicó ninguna vacuna anticovid o no regresó para aplicarse la segunda dosis.

Equilibrio.

Desde Salud Pública insisten en que el objetivo es mantener el equilibrio epidemiológico logrado hasta el momento, con apertura de todas las actividades económicas, deportivas y recreativas.



Fin de año y pase sanitario

El ministro de Salud, Oscar Alarcón, señaló ayer: “Estamos llegando a un muy buen fin de año, en el que vamos a poder reunirnos con nuestra familia el 24 y 31 porque se hizo un gran trabajo, pero hay que sostenerlo y la única manera es vacunando. Hoy ya no tenemos limitación de vacunas, tenemos en nuestros depósitos en stock suficiente para cada misionero”.

Sobre el pasaporte sanitario, aclaró: “Tenemos en Misiones una ley que fue impulsada en la Legislatura provincial en la que estaba el pasaporte sanitario. Hoy lo que estamos solicitando como pasaporte en todos los eventos sociales o lugares con aglomeración, es que tengan los mayores de 13 años la vacunación con ciclo completo: primera y segunda dosis y el que esté en condiciones se dé la tercera dosis. Porque hoy no hay excusa para decir que no me pude aplicar la vacuna”.