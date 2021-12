Eugenia Tobal sobre la China: “Ella está más grande, lo entendió”

jueves 02 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

“No vivo con resentimiento. Lo que pasó, ya pasó. Yo ya sané”, dijo Eugenia Tobal, invitada al programa Los Ángeles de la Mañana, que conduce Ángel de Brito por canal 13, para hablar de su nuevo programa ‘Hogar dulce hogar’.

Si bien la actriz, madre de Ema, intentó evitar referirse al conflicto de la China Suárez con Wanda e Icardi, terminó hablando de Nicolás Cabré por insistencia de los panelistas y el conductor.

Tobal y Cabré se casaron en 2011, y perdieron un embarazo, se separaron en 2012 en medios de rumores de infidelidad de él con la China, que luego se confirmó.

“Nunca hablé de nada. Soy muy respetuosa de mi presente y mi familia”, dijo la actriz. Y cuando le preguntaron si ella había hablado con la China, explicó que , “no lo hablé con ella. Ella está más grande. Creo que lo entendió”. Luego, repitió: “No me van a hacer hablar”. Y contó que no volvió a ver más a Cabré. “Es parte de una historia, de un pasado y está. No vivo con un resentimiento, ni nada”.

En cambio, dijo que no tendría problema de trabajar con ellos, “re que sí, está todo superado”.