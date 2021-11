Desde el Indec se informará la variación de septiembre

lunes 22 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer mañana la variación del nivel de actividad económica durante septiembre, mes que marcó una sensible mejora en la balanza comercial y la industria.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el Producto Bruto Interno (PBI) “crecerá este año más del 9%”, luego de haber retrocedido 9,9% en 2020 y 2,9% en 2019.



Hasta agosto pasado, el Estimador Mensual de la Actividad Económica -un registro que reúne varios de los componentes del PBI- acumulaba un aumento de 10,8% en este 2021.



Las previsiones de septiembre apuntan a otra suba interanual impulsada por el crecimiento del 10,1% en la producción fabril y del 12,4% en el sector de la construcción, entre otros indicadores.



Además, el intercambio comercial dejó un superávit de U$S 1.667 millones, con un aumento del 60% en las exportaciones y del 42% en las importaciones.



Pérdida del poder adquisitivo

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) que mide la línea de pobreza subió un 2,6% en octubre luego de registrar en septiembre su mayor avance en tres meses. Por su parte, el valor monetario de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide el nivel de indigencia, tuvo su mayor suba desde junio al acelerarse un 3%.



Frente a estos números publicados por el Indec el pasado jueves, una familiar “tipo” (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó $30.925 para no ser considerada indigente y $72.365 para no ser considerada pobre. De estos datos se desprenden que una familia aún con dos salarios mínimos, es pobre.



Un informe reciente de Ecolatina acentuó la mirada en los hogares de clase media. En Argentina la pobreza se calcula utilizando una metodología que busca establecer si los hogares cuentan con dinero suficiente para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades. Los hogares que no superan esa línea son considerados indigentes. Asimismo, la línea de pobreza extiende el umbral para incluir no sólo los consumos alimenticios mínimos sino también otros básicos.