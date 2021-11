Wanda: Cúper indicó que su gestión continuará siendo “seria, responsable y bien administrada”

martes 16 de noviembre de 2021 | 10:10hs.

Luego de ser elegido como intendente de Wanda con el 33% de los votos, Andrés Demetrio Cúper, continúa diagramando el trabajo para lo que será su gestión de dos años frente al municipio.

En ese sentido, Cúper que fue afirmado en su cargo luego de ser haberlo tomado como interino por el fallecimiento de Felipe Jeleñ por Covid-19 en mayo pasado, dio a conocer que continuarán la gestión cerca de la gente para brindarle los mejores servicios, señalando que la metodología de trabajo será la misma, “seria, responsable y bien administrada”.

En diálogo con Acá te lo Contamos por la 100.7, el jefe comunal indicó que la “la gente entendió el mensaje que le trasladamos con trabajo” y destacó la continuidad de proyectos de la gestión anterior “tratamos de seguir para adelante en la misma tónica, el trabajo de Jeleñ fue muy bueno y no queríamos desviar el camino”.

Si bien hace seis meses, Cúper tomó como interino el mando en el municipio, será el 10 de diciembre cuando asuma oficialmente como intendente. En ese sentido explicó que una cosa es llegar de manera fortuita y otra con él respaldo del pueblo. “El respaldo popular te da una fortaleza y otro compromiso para seguir trabajando, nosotros seguiremos en el camino de lo venimos haciendo para que Wanda siga creciendo. Para ello tenemos un equipo en marcha y eso se hace un poco más fácil el trabajo”.

Sobre hacia a donde apuntan los proyectos de su espacio, el intendente indicó que se trabajará con la regularización dominial de tierra “un problema que aqueja no solamente a Wanda, sino que a toda la provincia”; a continuar el acercamiento a los barrios y a la gente con el claro objetivo de “mejorar los servicios” y apuntarán fuertemente al crecimiento turístico de la ciudad para que los visitantes “se queden más horas o días en la ciudad”. En este último punto detalló que apuntarán para crear y brindar otras alternativas a los turistas que no sea solamente la mina de piedras preciosas, “no tenemos un desarrollo turístico como corresponde, deberíamos ofrecerla muchas más cosas a los visitantes para que se quede más horas y días en nuestra ciudad, no que sólo vengan por un rato y luego se vuelvan a Iguazú”, cerró.