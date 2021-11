Tenis: los menores disfrutaron en el Itapúa

lunes 15 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

Con sede en el Itapúa Tenis Club, se llevó adelante el sábado el 5° Campeonato Abierto de Menores, y como en los anteriores torneos, se utilizó el formato de juego por zonas, a los efectos de garantizar a los jugadores, un mínimo de 2 y 3 partidos.



En esta oportunidad hubo jugadores del club anfitrión, Capri, San Francisco, Oberá Tenis Club, Leandro N. Alem y Garupá.



Fue una grata jornada de juego y camaradería para el tenis promocional a cargo de la Federación Misionera de Tenis que tuvo como director del torneo a Eduardo Messa. Además, los árbitros generales fueron Germán Mentlik, Leo Cáceres y Juan Soto.



“Seguimos apostando al fomento, desarrollo y promoción de nuestra disciplina, en busca de más y mejor tenis en todas las edades”, destacaron desde la Federación.

5ª Torneo Abierto de Menores

Sub 10 mujeres

1, Victoria Malvicino



2, Nayla Rodríguez



Sub 12 mujeres

1, Sofía Martínez



2, Camila Sales Sandoval



Sub 14 mujeres

1, Valentina Calogero



2, Merlina Small



Sub 10 varones

1, Joaquín Pizarro



2, Leandro Mutinelli



Sub 12 varones

1, Francisco Báez



2, Marcos Arriola



Sub 14 varones

1, Juan Soto



2, Dante Staudt