“Poder hacer el haka fue increíble” | El Territorio

El posadeño Martín Bogado fue parte del popular ritual de danzas de Oceanía. El back sumó minutos en la victoria de su equipo los Highlanders ante Maona Pasifika de Tonga

miércoles 08 de mayo de 2024 | 6:01hs.

El back misionero tuvo un buen desempeño y sobre el final le anularon un try.

El fin de semana el Highlanders, de Nueva Zelanda, equipo del que forma parte el misionero Martín Bogado, se enfrentó ante el Moana Pasifika, de Tonga, por el Súper Rugby Pacific. En la previa del encuentro, el ex jugador de Centro de Cazadores participó del famoso haka, el estilo de danza de la cultura maorí, tan ejecutado por los All Blacks.

Martín utilizó la nueva camiseta retro de Highlanders en una tarde especial, ya que por primera vez en la historia se jugó un partido de este torneo en Tonga, bajo una intensa lluvia, con triunfo del equipo del misionero ante Moana por 28-17. Sobre el final, al back argentino le anularon un try.

En diálogo con El Territorio, el de la Tierra Colorada manifestó como vivió la experiencia.

“Es la primera vez que me tocó hacerlo previo a un partido, en otras oportunidades era en momentos con el equipo en los entrenamientos. En el principio de la pretemporada tuvimos una charla con el creador del haka de los Highlanders para que entendiéramos el porqué de cada gesto y palabra, eso me sirvió para entender”, indicó Bogado.

Además, agregó: “Siempre admiré el haka cuando lo veía por TV desde chico, es algo que me encantaba y hoy poder hacerlo fue increíble”.

También el posadeño valoró el hecho de vivir experiencias en países exóticos como Tonga.

“Fue muy lindo visitar el país de donde son dos de mis compañeros y amigos como Folau y Soula. Entender su cultura y participar del primer partido de Súper Rugby son momentos que me quedarán para toda la vida”, señaló.

La temporada no comenzó como Martín Bogado deseaba en lo deportivo, pero ya se encuentra sumando minutos en Highlanders y sacándole el jugo a cada chance.

El misionero reflexionó sobre su momento en lo deportivo en la temporada.

“Tal vez no arranqué como quería, pero eso hizo que me enfoque en mejorar mi físico y destrezas, como aprovechar cada entrenamiento. Hoy estoy de vuelta en el equipo así que quiero aprovechar cada oportunidad que se me presente”, expresó.

El back posadeño tiene contrato por una temporada con Highlanders y analizó su futuro: “La temporada dura seis meses y es muy competitiva, después, por como se da el calendario, ya arranca la ventana internacional con Los Pumas y el Rugby Championship. Mi objetivo es seguir sumando rodaje en Nueva Zelanda, porque el año pasado, por el tema de las lesiones, no pude jugar como quería. La idea es afianzarme en el equipo y jugar todo lo que pueda, así tengo la posibilidad de ser convocado a Los Pumas y estar listo”.

El posadeño, después que finalice las competencias del Súper Rugby Pacific, volverá a Francia para sumarse a Oyonnax.