Víctima de violencia de familiar ahora lo perdió todo en un robo

sábado 13 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

Hace cinco años, cuando todavía era menor de edad, Blanca Smal (22) sufrió una terrible agresión por parte de su padrastro y estuvo a punto de perder la mano derecha. Luego le diagnosticaron diabetes, por lo que decidió mudarse desde la localidad de General Alvear a Oberá para acceder a un mejor tratamiento médico.

En consecuencia, hace un año se instaló en Villa Gunther, precario asentamiento donde las carencias saltan a la vista y el flagelo de las drogas hace estragos.

En ese contexto, el último sábado Smal inscribió su nombre en la lista de los damnificados por robos.

La joven cría sola a su hija de tres años, por lo que trabaja como doméstica en tres lugares diferentes, con el esfuerzo que ello implica, sobre todo por la limitación física que acarreará de por vida por la citada lesión en la mano.

“Uno se rompe el lomo para tener las cosas y en un ratito te sacan todo. Hace poco compré la tele para que mi nena se entretenga, pero el sábado entraron a mi casa y robaron la tele”, lamentó Smal.

En diálogo con El Territorio, precisó que el 6 de noviembre por la tarde asistió al cumpleaños de una prima y regresó pasada medianoche, circunstancia en la que encontró que desconocidos forzaron la ventana de madera de su habitación e ingresaron a su vivienda.

Además del televisor, le sustrajeron una garrafa de gas de 10 kilogramos, mercadería, un cargador de celular y siete mil pesos en efectivo. En tanto, si bien hizo la denuncia, hasta el momento no tuvo novedades al respecto.

Con relación al hecho, mencionó que en la denuncia en la Seccional Segunda aportó el nombre de una decena de vecinos que podrían tener conocimiento del hecho.

El drama

En la víspera mencionó que “cuando me iba al cumpleaños vi un grupo de muchachos que estaban fumando marihuana atrás de mi casa. Ellos tienen que haber visto algo, por eso los nombré en la denuncia”.

Sobre el accionar policial, criticó que el sábado pasado tuvo que esperar cuatro horas para que le tomen la denuncia. En tanto, alertó sobre el consumo de drogas en el barrio, lo que deriva en hechos de inseguridad cada vez más frecuentes.

“La marihuana ya es como el cigarrillo común, y lo que hay cada vez más es el jale de pegamento. Es impresionante como los chicos están con eso. Roban para comprar el pegamento ese que jalan”, subrayó.

Smal comentó que hace un año se instaló en Villa Gunther, proveniente de General Alvear, ya que le diagnosticaron diabetes y requiere tratamiento médico.

“Vivía en la chacra, mucho más tranquila, pero me tuve que mudar porque gastaba mucho en pasajes para venir al hospital. A la semana que me mudé ya me robaron los zapatos que dejé diez minutos afuera. En la chacra es otra vida. No me acostumbro acá porque se vive con miedo”, reconoció.

El ataque de su padrastro

También recordó que hace cinco años sufrió un brutal ataque por parte de su padrastro, quien la lesionó con un machete cuando la joven trató de ayudar a su mamá que estaba siendo golpeada por su pareja. En ese entonces su progenitora ya residía en Villa Gunther y la chica estaba de visita.

Al respecto, comentó que “casi perdí la mano derecha y me tuvieron que injertar piel de la pierna. Me salvaron la mano en el hospital Madariaga, pero me quedó defectuosa. Igual trabajo para darle las cosas a mi hija, por eso me da impotencia que nos saquen lo que poco que tenemos”.