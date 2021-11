"En las Paso los argentinos le dijeron al presidente 'no es por acá', y se va a repetir", dijo Arjol

miércoles 10 de noviembre de 2021 | 16:16hs.

En Juntos por el Cambio el candidato a diputado nacional por Misiones, Martín Arjol, recibió el apoyo de varios dirigentes nacionales como el caso del también candidato a diputado Facundo Manes, del gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, Mario Negri, entre otros. De acuerdo a Arjol, llegan en buena sintonía entre los cinco espacios que habían tenido competencia interna y la búsqueda es una nueva mayoría en el Congreso para discutir temas estructurales que se necesitan abordar en la Argentina, para solucionar los problemas de falta de empleo, pobreza, inflación.

Plantea discutir un país más federal. A su vez, propone trasladar los temas de manera conjunta y a nivel regional, con la participación de las provincias para resolver temas comunes, desde energía suficiente para la producción a temas más puntuales como agua o cloacas.

"Contento con la aceptación de la gente, con el recibimiento en las cinco vueltas en la provincia y esto se está repitiendo en toda la Argentina, por eso el entusiasmo", dijo el candidato en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva (100.7).

Arjol opinó que "nadie es dueño de los votos" y sobre eso amplió que "tuvimos una buena elección en las Paso pero no significa nada, y lo tenemos en claro desde el día uno, por eso es que después del 12 de septiembre iniciamos un camino de trabajo conjunto, de un Juntos por el Cambio más juntos que nunca porque acá hay un espacio que se anima no solo a discutir los problemas que tiene el país hacia adelante sino a ser gobierno dentro de dos años. Eso la gente lo ve y lo valora".

Sobre la propuesta de Juntos por el Cambio relacionada a Misiones, Arjol dijo que tienen dos objetivos principales: "Uno es corregir el rumbo de la Argentina y en ese punto la decisión de los ciudadanos en las Paso fue contundente, estamos discutiendo si hacia donde vamos es el lugar correcto y en las Paso los argentinos le dijeron al presidente 'no es por acá', creo que hubo una decisión contundente de Misiones y de Argentina en señalar que el camino actual es el equivocado. El segundo planteo es que queremos volver a poner a Misiones en la agenda de la Argentina. Entiendo la posición de la Renovación de distanciarse del gobierno nacional pero tenemos que ser sinceros, han acompañado sistemáticamente todas las decisiones del gobierno nacional en el último tiempo, entre ellas la creación de nuevos impuestos nacionales porque se crearon 2 y se aumentaron 16 impuestos en la Argentina en el proceso de la pandemia. Entiendo el distanciamiento pero han acompañado al kirchnerismo cuando la realidad demuestra que no tuvimos ningún beneficio, es más, nos mintieron descaradamente que los misioneros íbamos a tener una zona libre de impuestos que después fue vetada, pero peor aún, la zona libre de impuestos que nos prometieron la llevaron a Santa Cruz, entonces esto de ser servil a los intereses del kirchnerismo no le sirvió a los misioneros".

"Por eso la decisión es que hoy no da lo mismo el kirchnerismo que Juntos por el Cambio y eso se manifestó en las Paso y no tengo dudas que se va a manifestar de manera contundente en estas elecciones generales", añadió y siguió diciendo que de llegar al Congreso de la Nación "vamos a discutir cuestiones impositivas y laborales, cómo hacemos para que el 70% de la gente que está en condiciones de trabajar y hoy no trabaja o tiene changas, lo hagan formalmente. El oficialismo dice que nosotros pretendemos eliminar derechos de los trabajadores, en absoluto, lo que queremos es que los que hoy no tienen derechos laborales puedan tenerlos y es ese 70 por ciento de los planes sociales, que hace changa y no tiene posibilidad de tener una jubilación, vacaciones pagas, seguro de salud ni de trabajo, esa es la discusión que queremos dar. Hace 30 años los argentinos luchamos contra la inflación, pobreza y la falta de trabajo, es el momento de dar una discusión enserio mirando para adelante y ver de qué manera solucionamos esos problemas".